31 марта на телеканале ТНТ вышел сериал «Афоня»

Домовые — одни из самых таинственных персонажей мифологии славян и тюркских народов. Они считаются духами-защитниками дома, и в разных культурах их образ имеет свои особенности. В России подобные представления можно встретить у татар, башкир, чувашей, удмуртов и других народов.

Телеканал ТНТ решил показать своё видение домового в новом сериале «Афоня», премьера которого запланирована на 31 марта. Зрителю покажут историю ворчливого, но доброго духа, стремящегося навести порядок в многоэтажке и объединить её жильцов. Главные роли исполняют Виктор Бычков и Тимофей Зайцев.

В русской традиции домового представляли как духа, живущего за печкой или в тёмном углу. Он заботился о семье, помогал по хозяйству, но мог сердиться, если в доме царил беспорядок. Считалось, что шум и стоны домового могли предвещать беду, а чтобы его умилостивить, оставляли кашу, молоко и хлеб.

У татар и башкир домовой называется өй иясе или өй эйәһе. Он также защищает жильё, но может наказывать за лень и нечистоплотность. В татарской мифологии также есть бичура — женский дух в красной рубашке, который любит пакостить. Башкиры верили, что их бисуры могут помогать хозяевам разбогатеть, если те заслужили их расположение.

У чувашей домового называли хёрт-сурт. Его представляли в виде низенького старика в белом. Он следил за порядком, мог даже мыть посуду, правда, при этом обязательно разбивал её. Особенно он любил прясть, и девушки должны были вставать рано, чтобы не мешать духу.

Удмурты верили в коркамурта — пожилого духа в тулупе, который мог помогать по дому, но также и вредить. Его можно было поймать в темноте, но при свете он превращался в рукав шубы. Если он переселялся с хозяевами, его называли Вужмурт — «старик».

Сюжет сериала «Афоня» переносит домового в современную многоэтажку. Его, по сюжету, отправляют на новое место работы — следить за порядком в доме. Помогает ему в этом пожилой сосед Семёныч, устроившийся консьержем. Вместе они пытаются наладить контакт с жильцами и справиться не только с бытовыми проблемами, но и с бюрократией потустороннего мира.

Во всех культурах считалось, что если с домовым обращаться уважительно, он будет оберегать дом. Чтобы не обидеть духа, люди старались поддерживать чистоту, не ругаться, оставляли угощения и даже разговаривали с ним, особенно во время переезда.

Так что если в доме начали пропадать вещи или по ночам слышен шорох, возможно, стоит пообщаться с домовым — или хотя бы посмотреть «Афоню» на ТНТ.