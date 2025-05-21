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«Пляжный сезон запрещается»: синоптики обновили прогноз погоды на лето — вот что накроет уже в июне

Лето 2025 года в России будет крайне нестабильн...

krd.ru

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Лето 2025 года обещает стать одним из самых нестабильных за последнее десятилетие.

Сильная жара, резкие похолодания, ураганы и засуха — таков прогноз синоптиков на ближайшие месяцы.

Июнь: тёплый старт и резкий поворот

Первая половина июня в Центральной России будет на 3–4 °C теплее климатической нормы. Однако во второй половине месяца ожидается резкое похолодание и обильные дожди.

Особенно нестабильной окажется погода в Санкт-Петербурге:

  • дневная температура от +14 до +24 °C,
  • высокая влажность и частые дожди.

Открытие пляжного сезона может отложиться до июля.

Июль: жара до +45 и штормовое лето

Начало июля порадует жарой, особенно на юге страны. Но уже к середине месяца прогнозируются:

  • грозы, шквалы и ливни в европейской части России,
  • аномальная жара до +45 °C в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях,
  • резкие контрасты температур на Урале и в Сибири — от +30 днём до +14 ночью.

Метеорологи называют июль одним из самых непредсказуемых месяцев лета.

Южные регионы: засуха и риски для сельского хозяйства

На юге России лето пройдёт под знаком засухи и жары. Возможны:

  • проблемы с урожаем,
  • перебои в водоснабжении,
  • высокая опасность природных пожаров.

Аграриям рекомендуют использовать капельный полив, мульчировать почву и соблюдать пожарную безопасность.

Август: краткая передышка

Август будет спокойнее:

  • комфортная температура и меньше осадков в первой половине месяца,
  • первые осенние дожди и похолодание — во второй.

Но и в августе возможны ливни и температурные скачки, особенно в конце месяца.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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