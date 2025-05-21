«Пляжный сезон запрещается»: синоптики обновили прогноз погоды на лето — вот что накроет уже в июне
krd.ru
Лето 2025 года обещает стать одним из самых нестабильных за последнее десятилетие.
Сильная жара, резкие похолодания, ураганы и засуха — таков прогноз синоптиков на ближайшие месяцы.
Июнь: тёплый старт и резкий поворот
Первая половина июня в Центральной России будет на 3–4 °C теплее климатической нормы. Однако во второй половине месяца ожидается резкое похолодание и обильные дожди.
Особенно нестабильной окажется погода в Санкт-Петербурге:
- дневная температура от +14 до +24 °C,
- высокая влажность и частые дожди.
Открытие пляжного сезона может отложиться до июля.
Июль: жара до +45 и штормовое лето
Начало июля порадует жарой, особенно на юге страны. Но уже к середине месяца прогнозируются:
- грозы, шквалы и ливни в европейской части России,
- аномальная жара до +45 °C в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях,
- резкие контрасты температур на Урале и в Сибири — от +30 днём до +14 ночью.
Метеорологи называют июль одним из самых непредсказуемых месяцев лета.
Южные регионы: засуха и риски для сельского хозяйства
На юге России лето пройдёт под знаком засухи и жары. Возможны:
- проблемы с урожаем,
- перебои в водоснабжении,
- высокая опасность природных пожаров.
Аграриям рекомендуют использовать капельный полив, мульчировать почву и соблюдать пожарную безопасность.
Август: краткая передышка
Август будет спокойнее:
- комфортная температура и меньше осадков в первой половине месяца,
- первые осенние дожди и похолодание — во второй.
Но и в августе возможны ливни и температурные скачки, особенно в конце месяца.
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