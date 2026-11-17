В Татарстане готовятся снизить норматив накопления твердых коммунальных отходов для жителей многоквартирных домов. Соответствующий проект постановления подготовлен Кабинетом министров республики.

Согласно документу, новый норматив для жителей многоэтажек составит 1,82 кубического метра, или 219 килограммов отходов на человека в год. Это почти на четверть меньше действующего показателя в 2,36 кубометра. Для жителей частных домов норматив установят на уровне 2,12 кубометра (257 килограммов) на человека в год.

Также проектом предусмотрены нормативы для организаций: продовольственные магазины — 0,32 кубометра на квадратный метр площади в год, кафе и рестораны — 0,2 кубометра, офисы — 0,05 кубометра. Изменения связаны с переходом на метод сравнительного анализа, который позволяет определять показатели без натурных замеров. Новые нормативы планируют ввести с 1 июля 2027 года.

Напомним, что сумма в квитанциях за вывоз мусора рассчитывается как произведение тарифа регионального оператора на утвержденный норматив накопления.