Плату за ЖКХ пересчитают из-за махинаций УК. В октябре заплатим меньше

Оказывается, собственники жилья в МКД не могут не платить своим УК, даже если компания не выполняет обязательств, взятых на себя, или с ней нет официально заключенного договора.

При таких условиях оплата за содержание и текущий ремонт общедомового имущества является обязательной для всех, пишет "Управдом ЖКХ".

Решение Верховного суда от 2017 года однозначно говорит, что жильцы обязаны вносить плату за общее имущество.

Но есть одно но: УК может предоставлять некачественные услуги, и вот тогда оплатившие их жильцы вправе птребовать пересчитать платежи или выплатить компенсацию.

Обращаться в этом случае надо в жилинспекцию, местную администрацию, можно обратиться в прокуратуру или сразу идти в суд.

