Новости России
· Служба новостей

Плату за ЖКХ пересчитают из-за махинаций УК. В октябре заплатим меньше

Плату за ЖКХ пересчитают из-за махинаций УК. В октябре заплатим меньше

Фото: соцсети

Подписаться в Telegram

Оказывается, собственники жилья в МКД не могут не платить своим УК, даже если компания не выполняет обязательств, взятых на себя, или с ней нет официально заключенного договора.

При таких условиях оплата за содержание и текущий ремонт общедомового имущества является обязательной для всех, пишет "Управдом ЖКХ".

Решение Верховного суда от 2017 года однозначно говорит, что жильцы обязаны вносить плату за общее имущество.

Но есть одно но: УК может предоставлять некачественные услуги, и вот тогда оплатившие их жильцы вправе птребовать пересчитать платежи или выплатить компенсацию.
Обращаться в этом случае надо в жилинспекцию, местную администрацию, можно обратиться в прокуратуру или сразу идти в суд.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Игнорировал тротуар: в Казани насмерть сбили пешехода

Новости Татарстана

день назад

Позволяет обеспечить продуктами нуждающихся: в Татарстане 23 сентября объявлен днем гушра

компании борющиеся с уничтожением сорняков в москве

Новости Татарстана

день назад

Крупнейшая сделка на рынке региональной цифровизации: бюджетники Татарстана перейдут на отечественную ОС

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Важные номера: сборник самых необходимых номеров для жителей Казани

черновой ремонт в Екатеринбурге

Новости Татарстана

46 минут назад

В Татарстане поднимут цены на проезд

Новости Казани

день назад

Примут участие 22 муниципальных района: в Казани завтра вновь пройдут ярмарки

Новости Казани

час назад

В Казани построят марину на 300 яхт

Новости Казани

день назад

С каждым согласуют время: в Казани для пенсионеров пройдут бесплатные фотосессии
Лонгриды
2 дня назад

Кто востребован и где большая конкуренция: рассказываем, как казанцам определиться с выбором специальности

Кто востребован и где большая конкуренция: рассказываем, как казанцам определиться с выбором специальности

Важное в РТ

день назад

ВТБ отмечает рекордный спрос на ипотеку до повышения ставок

Важное в РТ

день назад

Время шуршать листьями: рассказываем, зачем и где

Интересное в Казани

день назад

Если вы не едете за манго во ВкусВилл, то манго из ВкусВилла едет к вам

Важное в РТ

день назад

билайн бизнес запустил приложение для звонков через интернет
Гиперопека, возможности и ограничения: в парке Казани психолог расскажет о материнской любви
Новости Казани
день назад

Гиперопека, возможности и ограничения: в парке Казани психолог расскажет о материнской любви

Новости Татарстана

день назад

Молодые люди принимают активное участие: впервые 2140 тысяч татарстанцев проголосуют на выборах Президента РФ

Важное в РТ

день назад

Продать машину за день: ВТБ запустил онлайн-сервис по выкупу авто в Казани

Важное в РТ

день назад

Обновлен рейтинг лучших ипотечных программ банков на новостройки
Опрессованы 1 124 дома: один из районов Казани полностью готов к отопительному сезону
Новости Казани
день назад

Опрессованы 1 124 дома: один из районов Казани полностью готов к отопительному сезону