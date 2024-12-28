Платить придется и за туалеты, и за теплицы: новый налог решили ввести в России с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года в России вступает в силу новый налоговый режим, который затронет владельцев дачных участков и владельцев вспомогательных строений.

Теперь налогом будут облагаться не только жилые дома, но и такие постройки, как бани, сараи, теплицы и даже туалеты, если они имеют капитальный фундамент и зарегистрированы в Росреестре.

Налоги на дачные и хозяйственные постройки: что изменится?

Как сообщает издание «360.ru», теперь все объекты с капитальным основанием, подлежащие регистрации в Росреестре, будут считаться недвижимостью и подвергаться налогообложению. Ставка налога будет колебаться от 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости объекта. Если ваш объект не зарегистрирован, Федеральная налоговая служба (ФНС) самостоятельно проведет его оценку и определит соответствующую налоговую ставку.

Однако стоит отметить, что налог не затронет временные или перемещаемые постройки без фундамента, а также строения, не являющиеся капитальными. Если площадь объекта не превышает 50 квадратных метров и он используется исключительно для нужд личного подсобного хозяйства, налог на него взиматься не будет — но только для одного объекта на участке. За каждый дополнительный сарай или баню придется платить.

Кто освобожден от налога?

Государство предусмотрело ряд исключений для социальных групп. Налог на хозпостройки не будет взиматься с инвалидов первой и второй групп, а также с участников боевых действий и ветеранов, что представляет собой значительное облегчение для данной категории граждан.

Изменения в налогообложении недвижимости с 2025 года

С 2025 года также изменится порядок налогообложения сделок с недвижимостью. К примеру, госпошлина за постановку объекта на кадастровый учет для физических лиц составит от одной до двух тысяч рублей. Пошлина за одновременную регистрацию права собственности и постановку на учет вырастет с двух до шести тысяч рублей. В два раза увеличатся и размеры пошлин за регистрацию права собственности на земельные участки, предназначенные для индивидуального строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

Штрафы за нарушения в строительстве

С марта 2025 года вступают в силу новые правила для владельцев участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Теперь строительные работы на таких участках необходимо будет начинать не позднее, чем через три года после постановки на учет земельного участка. За несоблюдение сроков или за разрушение или неудовлетворительное состояние построек, владельцам могут быть назначены штрафы. Размер штрафа составит от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости объекта, а в случае её отсутствия — от 20 до 50 тысяч рублей.

Как подготовиться к изменениям?

Владелец дачи или участка должен заранее оценить, какие объекты на его территории подлежат налогообложению. Рекомендуется зарегистрировать все капитальные строения в Росреестре, чтобы избежать проблем с ФНС. Важно также следить за изменениями в законодательстве и своевременно уплачивать налоги, чтобы избежать штрафов.

Новые налоговые правила значительно повлияют на владельцев дачных и хозяйственных построек, требуя от них повышенного внимания к соблюдению законодательства и правильной регистрации объектов недвижимости.

