Платить придется и за туалеты, и за теплицы: новый налог решили ввести в России с 1 января

С началом нового года, россияне столкнутся с изменениями в налогообложении своей недвижимости. Капитальные постройки такие как бани, сараи, теплицы и даже туалеты, теперь будут облагаться налогом, если они имеют капитальный фундамент и зарегистрированы в Росреестре.

Вот что важно знать об этих изменениях и как они могут повлиять на ваш кошелек.

Расширение налоговой базы

Нововведения означают, что все вышеупомянутые постройки теперь квалифицируются как недвижимое имущество и подлежат налогообложению по ставке от 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости объекта. Это изменение направлено на увеличение налоговых поступлений и более точное отражение стоимости имущества в налоговой базе.

Обязанности и исключения

Если постройка не зарегистрирована, ФНС России проведет самостоятельную оценку и установит налоговую ставку. Однако, легко перемещаемые конструкции без фундамента и некапитальные постройки пока что остаются вне рамок этого налога. Также предусмотрены исключения для одного объекта площадью до 50 квадратных метров, используемого для личного подсобного хозяйства, а также полное освобождение для инвалидов первой и второй групп и участников военных действий.

Изменения в госпошлинах с 2025 года

С 2025 года вступят в силу новые ставки госпошлины за регистрационные действия с недвижимостью. Госпошлина за постановку на кадастровый учет для физических лиц увеличится и составит от одной до двух тысяч рублей, в то время как пошлина за одновременную постановку на учет и регистрацию права возрастет с двух до шести тысяч рублей. Это значит, что стоимость юридического оформления прав на недвижимость значительно возрастет.

Новые правила для земельных участков

Важным изменением станет введение предельного срока освоения участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — строительство должно начаться в течение трех лет. Несоблюдение этого условия приведет к наложению штрафов, размер которых будет зависеть от кадастровой стоимости участка или составит от 20 до 50 тысяч рублей в случае её отсутствия.

Эти изменения в налогообложении и регистрации недвижимости предполагают дополнительные финансовые и административные обязанности для владельцев недвижимости в России. Важно осознавать эти нововведения и планировать свои финансы соответственно, чтобы избежать возможных штрафов и других неожиданных расходов, сообщает gubdaily.ru.