Переступили границы: "Звёзды в джунглях" превратили Дану Борисову в девочку для битья

На телеканале ТНТ этот воскресенье, 22 сентября, зрители увидят старт нового захватывающего реалити-шоу "Звёзды в джунглях". Звездные участники проекта отправятся в Колумбию, где их ждут не только экстремальные испытания, но и борьба за крупный приз — до 30 миллионов рублей.

Уникальные правила и сложности проекта

В отличие от многих других реалити-шоу, в "Звёздах в джунглях" участникам придется обходиться без еды и кухонных принадлежностей, что добавляет проекту остроты. Однако участники смогут купить пищу на монеты, которые они заработают, преодолевая различные испытания. Каждая монета оценивается в 200 тысяч рублей, и именно они будут формировать общий призовой фонд.

Искушение потратить или сэкономить

Основной дилеммой для участников станет магазин, где можно потратить заработанные монеты. Решение о трате может принимать каждый участник индивидуально, что несомненно внесет раздор в коллектив, ведь остальные участники лишь увидят изменения в общем котле фонда.

Драма среди участников

Первое испытание покажет, как участники настроены друг против друга, особенно в отношении Даны Борисовой, которая станет объектом критики со стороны коллег. Эмоциональный момент произойдет на голосовании, где Дана не сможет сдержать слез, получив поддержку от Ольги Бузовой и Алёны Блин, которая активно выступит против буллинга и грубости в адрес телеведущей со стороны актера Даниила Вахрушева.

Заключение

"Звёзды в джунглях" обещают стать не только тестом на выживание в экстремальных условиях, но и психологическим испытанием для участников, вынужденных выбирать между личной выгодой и командной работой. Этот проект ТНТ наверняка привлечет внимание широкой аудитории, жаждущей интриг, испытаний и, конечно, звездных разборок, пишет altapress.ru.