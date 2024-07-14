Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Перерабатывать больше нет необходимости: возраст выхода на пенсию сократят за каждый отработанный год

Введенные регуляции позволяют каждому отработанному году в экстремальных климатических условиях ускорять наступление пенсионного возраста

Подписаться в Telegram

Работники, осуществляющие свою профессиональную деятельность в условиях Крайнего Севера России, теперь могут рассчитывать на более ранний выход на пенсию за счет новых поправок в пенсионное законодательство. Эти изменения учитывают уникальные трудовые условия и направлены на поддержку жителей северных территорий.

Введенные регуляции позволяют каждому отработанному году в экстремальных климатических условиях ускорять наступление пенсионного возраста. Эксперт по пенсионным системам Сергей Власов подчеркивает, что это значительное облегчение для тех, кто трудится в подобных регионах.

Критерии для назначения пенсии

Для представительниц женского пола следующие критерии квалификации:

Наличие не менее 20 лет трудового стажа, в том числе минимум 15 лет должны быть проведены на Крайнем Севере или в условиях, схожих по сложности.

Для мужчин условия следующие:

Требуется 25 лет общего стажа, с 15 годами работы на Севере или 20 лет в сопоставимых условиях.

В дополнение к базовым требованиям, обновленная пенсионная политика предлагает дополнительные опции для уменьшения возраста выхода на пенсию. Конкретно, после 7,5 лет трудовой деятельности в северных условиях предоставляется возможность сократить пенсионный возраст на четыре месяца за каждый дополнительный отработанный год.

Эти меры направлены не только на стимуляцию досрочного выхода на пенсию, но и на повышение привлекательности трудовой деятельности в удаленных северных регионах. Стратегия поддержки северян призвана облегчить их быт и признать особые условия их труда, улучшая общие условия жизни и работы.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Казанец на реке Волге поймал гигантского сома весом 90 кг

Интересное в Казани

2 дня назад

«Ежемесячный платеж превышает 180 тысяч рублей»: специалисты рассказали, что будет с рынком ипотеки после отмены льготных программ

что любят вонючки

Новости Казани

день назад

В Казани хотят снести построенные табором цыган постройки

Новости Татарстана

день назад

10-летний ребенок на квадроцикле умер после ДТП в Новых Сокурах

филиппинский ножевой бой в Москве

Новости Татарстана

21 час назад

Бывшую чиновницу Минсельхозпрода обвинили во взятничестве

Новости Татарстана

день назад

В Челнах будут судить автоледи, которая насмерть сбила 3 детей

Новости Татарстана

день назад

20-летнего жителя Нижнекамска ограбили на 11 тысяч около парка «Семья»

Новости Татарстана

день назад

Фирма, в чьём самолёте 10 июля погибли 3 человека, проводила экскурсии незаконно
Лонгриды
2 дня назад

Фестиваль нового российского кино откроет фильм от режиссера из Казани

Фестиваль нового российского кино откроет фильм от режиссера из Казани

Новости Казани

14 минут назад

На Ямашева частично перекроют движение

Новости Казани

час назад

В парках Казани отремонтируют камеры на 1,7 млн. руб

Новости Татарстана

16 часов назад

На трассе в Заинском районе случилось смертельное ДТП

Новости Татарстана

17 часов назад

За полгода в Татарстане произошло три вспышки пищевых инфекций
Жители требуют закрыть хостел для мигрантов после нападения на 13-летнюю девочку
Новости Казани
2 дня назад

Жители требуют закрыть хостел для мигрантов после нападения на 13-летнюю девочку

Новости Татарстана

17 часов назад

Жители Советского района жалуются на антисанитарию в одном из кафе

Новости Казани

19 часов назад

Ректор КФУ проверил ремонт в общежитии на Красной Позиции

Новости Татарстана

19 часов назад

Минниханов потребовал провести проверки всех воздушных суден в республике

3 человека погибли после ДТП с участием Kia с грузовика Iveco в Татарстане
Новости Татарстана
2 дня назад

3 человека погибли после ДТП с участием Kia с грузовика Iveco в Татарстане
«Ак Барс» заплатил «Адмиралу» за Янчевского 1000 рублей
Новости Казани
2 дня назад

«Ак Барс» заплатил «Адмиралу» за Янчевского 1000 рублей