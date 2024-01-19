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· Ульяна Сенько

Пенсионеры в радостном шоке: в России вводится новая льгота уже с 19 января

Пенсионеры в радостном шоке: в России вводится новая льгота уже с 19 января

Lori.ru

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Пожилые граждане России в ближайшем будущем смогут воспользоваться привлекательным предложением от местных банков, которые предлагают новую льготу. Согласно словам пенсионного эксперта, финансовые учреждения начали внедрять специальные условия для пенсионеров, позволяя им получать дополнительные средства к своим пенсиям. Новое преимущество связано с использованием сберегательных инструментов и более выгодными ставками по вкладам для пожилых клиентов.

Банки предоставляют пенсионерам возможность гибкого управления своими финансами. Особенно важной стала функция начисления процентов по депозиту на любой счет каждый месяц. Это позволяет автоматически перечислять доходы от вклада на карту пенсионера ежемесячно, обеспечивая им доступ к этим средствам по мере необходимости.

Ставки по депозитам для клиентов пожилого возраста будут варьироваться в различных банках. Например, ВТБ предоставляет ставку до 16 процентов годовых, в то время как банк ДОМ.РФ предлагает ставку до 17,5% годовых. Эти ставки даже превосходят ключевую ставку ЦБ РФ.

Открытие такого вклада будет возможным при предъявлении пенсионного удостоверения, и условия льготы становятся доступными с 19 января, пишет PRIMPRESS.

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