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Пенсии вновь пересчитают уже с августа 2025 года, будет новый размер: что ждёт пенсионеров страны

С 1 августа 2025 года в России пройдет перерасч...

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Как изменятся пенсии для работающих пенсионеров в 2025 году: перерасчёт с 1 августа

С 1 августа 2025 года в России пройдет перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров, который учтет страховые взносы и стаж за предыдущий год.

Что нового:

  • Перерасчёт будет происходить автоматически, без необходимости подачи заявления от пенсионеров.

  • Учитываются все страховые взносы, которые были внесены работодателем.

  • Дополнительный стаж работы также будет иметь значение.

Какую прибавку ожидать?

Максимальная прибавка составит 437 рублей в месяц, в зависимости от количества накопленных пенсионных баллов. Чем больше баллов, тем выше размер увеличения.

Зачем это важно?

Небольшое увеличение пенсий поможет компенсировать инфляцию и повысить уровень жизни пенсионеров.

Мнение эксперта:

Эксперт РАНХиГС Виктор Ляшок отметил, что обновление коэффициентов важно для справедливости в пенсионной системе, поскольку оно мотивирует продолжать трудовую деятельность даже в пенсионном возрасте.

Перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров — это шаг к улучшению финансового положения тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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