Пенсии вновь пересчитают уже с августа 2025 года, будет новый размер: что ждёт пенсионеров страны

Как изменятся пенсии для работающих пенсионеров в 2025 году: перерасчёт с 1 августа

С 1 августа 2025 года в России пройдет перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров, который учтет страховые взносы и стаж за предыдущий год.

Что нового:

Перерасчёт будет происходить автоматически, без необходимости подачи заявления от пенсионеров.

Учитываются все страховые взносы, которые были внесены работодателем.

Дополнительный стаж работы также будет иметь значение.

Какую прибавку ожидать?

Максимальная прибавка составит 437 рублей в месяц, в зависимости от количества накопленных пенсионных баллов. Чем больше баллов, тем выше размер увеличения.

Зачем это важно?

Небольшое увеличение пенсий поможет компенсировать инфляцию и повысить уровень жизни пенсионеров.

Мнение эксперта:

Эксперт РАНХиГС Виктор Ляшок отметил, что обновление коэффициентов важно для справедливости в пенсионной системе, поскольку оно мотивирует продолжать трудовую деятельность даже в пенсионном возрасте.

Перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров — это шаг к улучшению финансового положения тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию.