Пенсии вновь пересчитают уже с августа 2025 года, будет новый размер: что принесёт пенсионерам России
ok.ru
Новые изменения в перерасчёте пенсий для работающих пенсионеров с 2025 года
С 1 августа 2025 года в России вступают в силу новые правила перерасчёта пенсий для работающих пенсионеров. В этом году изменения затронут как размер выплат, так и сроки перерасчёта.
Что изменится:
Перерасчёт будет проводиться автоматически, без необходимости подачи заявления от пенсионеров.
Учитываются страховые взносы, которые работодатель платил за пенсионера.
В расчёт также принимается дополнительный трудовой стаж.
Сколько прибавят к пенсии?
Максимальная прибавка составит 437 рублей в месяц, в зависимости от количества пенсионных баллов, начисленных за год работы.
Почему это важно:
Увеличение пенсий поможет компенсировать инфляцию и улучшить материальное положение пенсионеров, которые продолжают работать.
Мнение эксперта:
По мнению эксперта РАНХиГС Виктора Ляшока, ежегодное обновление коэффициентов важно для социальной справедливости, так как оно поддерживает тех, кто работает после выхода на пенсию.
Перерасчёт пенсий в августе 2025 года станет полезной мерой для работающих пенсионеров.
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