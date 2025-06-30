Пенсии вновь пересчитают уже с августа 2025 года, будет новый размер: что принесёт пенсионерам России

Новые изменения в перерасчёте пенсий для работающих пенсионеров с 2025 года

С 1 августа 2025 года в России вступают в силу новые правила перерасчёта пенсий для работающих пенсионеров. В этом году изменения затронут как размер выплат, так и сроки перерасчёта.

Что изменится:

Перерасчёт будет проводиться автоматически, без необходимости подачи заявления от пенсионеров.

Учитываются страховые взносы, которые работодатель платил за пенсионера.

В расчёт также принимается дополнительный трудовой стаж.

Сколько прибавят к пенсии?

Максимальная прибавка составит 437 рублей в месяц, в зависимости от количества пенсионных баллов, начисленных за год работы.

Почему это важно:

Увеличение пенсий поможет компенсировать инфляцию и улучшить материальное положение пенсионеров, которые продолжают работать.

Мнение эксперта:

По мнению эксперта РАНХиГС Виктора Ляшока, ежегодное обновление коэффициентов важно для социальной справедливости, так как оно поддерживает тех, кто работает после выхода на пенсию.

Перерасчёт пенсий в августе 2025 года станет полезной мерой для работающих пенсионеров.