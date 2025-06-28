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Пенсии вновь пересчитают уже с августа 2025 года, будет новый размер: что ожидает пенсионеров России

С 1 августа 2025 года в России будет проведён п...

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Перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров в 2025 году: кто получит прибавку и сколько

С 1 августа 2025 года в России будет проведён перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров. Этот процесс учтёт страховые взносы и стаж за прошедший год, что приведёт к увеличению выплат.

Что изменится:

  • Перерасчёт пенсии будет осуществляться автоматически, без необходимости подачи заявления.

  • В расчёт включаются страховые взносы, уплаченные работодателем за последний год.

  • Дополнительно учитывается стаж работы пенсионера.

Какая прибавка будет?

Максимальная прибавка составит 437 рублей в месяц, в зависимости от числа пенсионных баллов, набранных за год. Чем больше баллов, тем выше размер надбавки.

Почему это важно:

Это увеличение пенсии поможет компенсировать рост цен и улучшить финансовое положение пенсионеров, поддерживая их материальный уровень.

Мнение эксперта:

По словам Виктора Ляшока, эксперта РАНХиГС, ежегодный перерасчёт коэффициентов важно для социальной справедливости. Это мотивирует пенсионеров продолжать работать, улучшая свой пенсионный доход.

Таким образом, перерасчёт пенсий в 2025 году станет важной мерой поддержки работающих пенсионеров.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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