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«Пятёрочка» и Wildberries приостановили продажи шпрот «За Родину» во всех магазинах России

Крупные торговые сети Х5 Group, управляющие маг...

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Крупные торговые сети Х5 Group, управляющие магазинами «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», а также онлайн-маркетплейс Wildberries временно остановили реализацию шпрот торговой марки «За Родину».

Такое решение принято после появления информации об отравлениях данным продуктом в Екатеринбурге.

Приостановка продаж: что известно?

18 декабря представители Х5 Group сообщили о полном прекращении продаж шпрот «За Родину» во всех магазинах России. Параллельно с этим компания заблокировала поставки продукции в распределительные центры, дожидаясь завершения проверки.

«Сразу после появления сообщений в СМИ об инциденте мы приняли меры для остановки продаж и поставок этой продукции», — подчеркнули в компании.

Wildberries, со своей стороны, оперативно снял карточки шпрот «За Родину» с витрины платформы, а также начал отмену активных заказов. Пользователи, чьи заказы попали под блокировку, получат уведомления в личных кабинетах о возврате средств.

Реакция производителя

Производитель шпрот — компания «За Родину» — сообщил, что партии продукции направлены на тщательное лабораторное исследование. Представители бренда заявили о начале анализа всех поступивших жалоб и готовности взаимодействовать с регулирующими органами.

«Технология стерилизации консервов полностью исключает возможность развития ботулизма, так как все бактерии погибают при обработке», — заверили в компании. Дополнительные комментарии обещаны после получения результатов проверки.

Мнение экспертов о безопасности продуктов

Специалисты в области контроля качества продуктов отмечают, что вероятность наличия ботулизма в стерилизованных консервах крайне мала. Однако возможность отравлений связана с нарушениями технологических процессов на этапах производства, хранения или транспортировки.

Последствия для рынка и бренда

Приостановка продаж продукции ведущими ритейлерами, включая Х5 Group и Wildberries, может нанести серьёзный репутационный ущерб бренду «За Родину». На рынке консервированных продуктов высокий уровень конкуренции, а любые подозрения в низком качестве могут негативно отразиться на доверии покупателей.

Рекомендации для потребителей

Потребителям, которые приобрели шпроты данной марки, рекомендуется воздержаться от их употребления до завершения проверок. Если заказ был оформлен через Wildberries, отмена происходит автоматически, с возвратом средств покупателю.

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