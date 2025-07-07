Паспорта, выданные в 20 и 45 лет, отныне будут недействительными - россиян ждёт неприятный сюрприз

Многие не задумываются о замене паспорта, пока не возникнет проблема. Однако ошибки в данных, повреждения или потеря паспорта могут привести к серьезным неприятностям.

Важно знать, когда нужно обновить паспорт и как это влияет на вашу жизнь.

Обязательные сроки замены паспорта:

Первый паспорт:

Получают в 14 лет, а заменить его нужно до 20 лет. Следующая замена:

Происходит в возрасте 20-45 лет. После 45 лет:

Паспорт становится бессрочным и больше не требует замены. Изменения в личных данных:

При утере, повреждении паспорта или смене фамилии (например, после замужества) документ необходимо заменить в течение 30 дней.

Подпись сотрудника МВД в паспорте

Если в вашем паспорте нет подписи сотрудника МВД, не переживайте: по правилам орган, выдавший документ, ставит только печать, а не подпись сотрудника. Гражданин же обязан поставить свою подпись в соответствующем месте в паспорте. Подлинность документа подтверждается печатью миграционного ведомства.

Потеря силы паспорта

Паспорт теряет свою силу в следующих случаях:

Если истек срок действия.

Изменились личные данные (например, фамилия).

В документе есть посторонние записи или повреждения.

Некоторые страницы были удалены или повреждены.

Штрафы за утрату или порчу паспорта

Если паспорт был утерян или испорчен по вашей вине, предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 рублей.

Кто выдает паспорта?

Сегодня выдача паспортов осуществляется МВД России, которое заменило Федеральную миграционную службу.