Паспорта, выданные в 20 и 45 лет, отныне будут недействительными - россиян ждёт неприятный сюрприз
ohansk-adm.ru
Многие не задумываются о замене паспорта, пока не возникнет проблема. Однако ошибки в данных, повреждения или потеря паспорта могут привести к серьезным неприятностям.
Важно знать, когда нужно обновить паспорт и как это влияет на вашу жизнь.
Обязательные сроки замены паспорта:
Первый паспорт:
Получают в 14 лет, а заменить его нужно до 20 лет.
Следующая замена:
Происходит в возрасте 20-45 лет.
После 45 лет:
Паспорт становится бессрочным и больше не требует замены.
Изменения в личных данных:
При утере, повреждении паспорта или смене фамилии (например, после замужества) документ необходимо заменить в течение 30 дней.
Подпись сотрудника МВД в паспорте
Если в вашем паспорте нет подписи сотрудника МВД, не переживайте: по правилам орган, выдавший документ, ставит только печать, а не подпись сотрудника. Гражданин же обязан поставить свою подпись в соответствующем месте в паспорте. Подлинность документа подтверждается печатью миграционного ведомства.
Потеря силы паспорта
Паспорт теряет свою силу в следующих случаях:
Если истек срок действия.
Изменились личные данные (например, фамилия).
В документе есть посторонние записи или повреждения.
Некоторые страницы были удалены или повреждены.
Штрафы за утрату или порчу паспорта
Если паспорт был утерян или испорчен по вашей вине, предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 рублей.
Кто выдает паспорта?
Сегодня выдача паспортов осуществляется МВД России, которое заменило Федеральную миграционную службу.
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