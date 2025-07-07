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Паспорта, выданные в 20 и 45 лет, отныне будут недействительными - россиян ждёт неприятный сюрприз

Многие не задумываются о замене паспорта, пока ...

ohansk-adm.ru

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Многие не задумываются о замене паспорта, пока не возникнет проблема. Однако ошибки в данных, повреждения или потеря паспорта могут привести к серьезным неприятностям.

Важно знать, когда нужно обновить паспорт и как это влияет на вашу жизнь.

Обязательные сроки замены паспорта:

  1. Первый паспорт:
    Получают в 14 лет, а заменить его нужно до 20 лет.

  2. Следующая замена:
    Происходит в возрасте 20-45 лет.

  3. После 45 лет:
    Паспорт становится бессрочным и больше не требует замены.

  4. Изменения в личных данных:
    При утере, повреждении паспорта или смене фамилии (например, после замужества) документ необходимо заменить в течение 30 дней.

Подпись сотрудника МВД в паспорте

Если в вашем паспорте нет подписи сотрудника МВД, не переживайте: по правилам орган, выдавший документ, ставит только печать, а не подпись сотрудника. Гражданин же обязан поставить свою подпись в соответствующем месте в паспорте. Подлинность документа подтверждается печатью миграционного ведомства.

Потеря силы паспорта

Паспорт теряет свою силу в следующих случаях:

  • Если истек срок действия.

  • Изменились личные данные (например, фамилия).

  • В документе есть посторонние записи или повреждения.

  • Некоторые страницы были удалены или повреждены.

Штрафы за утрату или порчу паспорта

Если паспорт был утерян или испорчен по вашей вине, предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 рублей.

Кто выдает паспорта?

Сегодня выдача паспортов осуществляется МВД России, которое заменило Федеральную миграционную службу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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