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Ученые выявили полезный хлеб — не белый и не с отрубями, в два раза полезнее, чем распиаренный хлеб-фитнес

Черный хлеб — это не только вкусный продукт, но...

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Черный хлеб — это не только вкусный продукт, но и источник полезных веществ, таких как клетчатка и ненасыщенные жиры.

Разберемся, какие преимущества дает черный хлеб и как выбрать качественный продукт, чтобы максимизировать его пользу для организма.

Преимущества черного хлеба

По мнению эндокринолога Марии Калошиной, черный хлеб, приготовленный из ржаной муки, содержит ненасыщенные жиры, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови и уменьшают воспалительные процессы в организме. Эти жиры также помогают повысить чувствительность к инсулину, что крайне важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Кроме того, черный хлеб в два раза более клетчаточный, чем пшеничный. Клетчатка не только помогает нормализовать работу кишечника, но и способствует продолжительному ощущению сытости, что помогает контролировать вес и очищать организм от лишних веществ.

Как выбрать качественный черный хлеб

  1. Состав:
    Изучайте состав хлеба. Важно избегать хлеба с броматами и семикарбазидом, которые являются запрещенными улучшителями. Лучше выбирать продукт с добавлением семян или сухофруктов, чтобы улучшить его питательные свойства.

  2. Внешний вид:
    Свежий черный хлеб должен быть упругим, без подгорелых участков. Он не должен быть липким и рассыпаться в руках. Наличие плесени — это сигнал о том, что продукт некачественный и его следует немедленно отвергнуть.

  3. Правильное хранение:
    Хранить черный хлеб лучше всего в морозильнике, если вы не планируете его съесть сразу. Это поможет сохранить свежесть продукта и предотвратить его быстрое высыхание.

Инновации в хлебопекарной отрасли

Учёные Южно-Уральского и Уральского федеральных университетов разработали новый вид хлеба, обогащенный ресвератролом — веществом, которое получают из винограда и клюквы. Этот продукт помогает уменьшить тревожность, улучшить качество сна и снизить уровень стресса. Ожидается, что такой хлеб появится в продаже в ближайшее время.

Советы специалистов

Для здоровья рекомендуется выбирать цельнозерновой и ржаной хлеб с добавлением пророщенных злаков. Такой хлеб более полезен, чем пышные булочки из белой муки. Однако даже в случае потребления полезного хлеба важно соблюдать умеренность и поддерживать сбалансированное питание.

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