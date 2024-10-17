Овощное лечо всего за 5 минут — просто невероятная закуска на любой праздник: вот куда девать кабачки — и 20-ти банок на зиму будет мало

Когда сезон свежих овощей в разгаре, самое время задуматься о домашних заготовках, чтобы радовать семью вкусными блюдами круглый год. Если у вас накопилось много кабачков, приготовьте овощное лечо — универсальную закуску, которая станет украшением любого стола.

И что самое удивительное, приготовить такое лечо можно всего за 5 минут! Рецепт простой, но результат получается настолько вкусным, что даже 20 банок на зиму покажутся мало.

Чем это лечо отличается от традиционного?

Овощное лечо из кабачков — это яркий пример того, как можно внести свежие идеи в классические рецепты. В отличие от привычного лечо с болгарским перцем и помидорами, этот вариант отличается насыщенным вкусом благодаря кабачкам, которые придают блюду мягкость и нежность. А еще такой рецепт позволяет легко использовать большой урожай, когда не знаешь, куда девать все эти овощи.

Что понадобится для приготовления?

Чтобы приготовить овощное лечо из кабачков, вам потребуются самые доступные ингредиенты:

2 кг кабачков (лучше молодые, с тонкой кожицей);

1 кг помидоров;

500 г болгарского перца;

2 крупные луковицы;

100 мл растительного масла;

100 мл уксуса (9%);

100 г сахара;

1 ст. ложка соли;

4-5 зубчиков чеснока (по вкусу);

Специи и зелень по желанию (например, лавровый лист, черный перец, базилик).

Как приготовить лечо всего за 5 минут?

Подготовьте ингредиенты. Кабачки нарежьте кубиками, помидоры измельчите в пюре (можно использовать блендер), а болгарский перец и лук порежьте соломкой. Быстрая варка. В кастрюле разогрейте растительное масло, добавьте лук и обжарьте его до золотистого цвета. Затем добавьте помидорное пюре, сахар и соль. После закипания добавьте нарезанные кабачки и перец. Варите 5 минут. При постоянном помешивании варите овощи в течение 5 минут. Добавьте уксус и измельченный чеснок, а также специи. Еще раз хорошо перемешайте. Расфасуйте в стерилизованные банки. Разлейте горячее лечо по банкам, плотно закройте крышками и переверните вверх дном до полного остывания.

Почему это лечо станет хитом на вашем столе?

Готовое овощное лечо из кабачков — это не только вкусная закуска, но и прекрасное дополнение к основным блюдам. Его можно подавать к мясу, рыбе, использовать как соус к пасте или добавлять в салаты. Благодаря короткому времени приготовления, овощи сохраняют свой естественный вкус и свежесть, а яркий цвет закуски добавит аппетита.

Советы по хранению и использованию

Заготовленное лечо можно хранить в темном прохладном месте всю зиму. Открыв банку, обязательно держите её в холодильнике. Чтобы лечо не «приелось», используйте его в разных блюдах: добавляйте в рагу, супы, готовьте с ним гарниры.

Этот рецепт позволит легко переработать излишки кабачков, сделав их яркой и вкусной частью зимнего меню. Попробуйте приготовить 20 банок — и будьте уверены, что к весне от них ничего не останется!