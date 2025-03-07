«Отныне запрещено навсегда»: в законную силу вступило новое правило для всех граждан, у которых в квартире есть бытовые счетчики

В России внедрена новая система учета данных бытовых счетчиков, которая значительно упрощает процесс начисления коммунальных платежей.

Теперь владельцам квартир не нужно передавать показания счетчиков, так как информация будет автоматически отправляться в единую государственную базу через Росреестр.

Как работает новая система?

Юрист Максим Иванов объяснил, что обновленные правила устраняют необходимость сбора и подачи документов в управляющие компании. Вся информация теперь поступает непосредственно в государственную систему, что исключает бумажную волокиту и снижает риск ошибок при расчете коммунальных платежей.

Преимущества для граждан

Нововведение существенно упрощает взаимодействие жильцов с коммунальными службами:

Отказ от подачи документов – теперь компании не могут требовать ненужные справки от жильцов.

Экономия времени – все данные передаются автоматически, без участия собственников.

Надежность информации – данные теперь хранятся централизованно, что снижает вероятность их утери или искажения.

Что изменится для управляющих компаний?

Для коммунальных организаций автоматизация процесса также приносит свои преимущества:

Ускорение работы – доступ к проверенной информации позволяет быстрее обрабатывать данные.

Прозрачность расчетов – новые правила снижают вероятность ошибок и разногласий с жильцами.

Что делать, если управляющая компания требует документы?

Если коммунальная организация продолжает запрашивать документы, которые уже не требуются, жильцы могут подать жалобу в жилищную инспекцию или обратиться в другие надзорные органы. В сложных случаях рекомендуется получить консультацию юриста.

Шаг к цифровому будущему ЖКХ

Внедрение автоматической передачи данных стало частью глобальной цифровизации системы ЖКХ. Новые правила помогают сократить бюрократию, делают взаимодействие граждан с коммунальными службами более удобным и прозрачным.