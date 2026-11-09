Ежемесячные выплаты из маткапитала в Татарстане получают 6 тысяч детей
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В Татарстане ежемесячные выплаты из средств материнского капитала получают шесть тысяч детей. Пособие предназначено для семей, чей среднедушевой доход не превышает 32 196 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе местного отделения СФР.
Размер поддержки на ребенка до трех лет в 2026 году составляет 15 615 рублей в месяц. С момента запуска программы семьям перечислено более трех миллиардов рублей, из которых свыше 700 миллионов — с начала этого года. Родители могут тратить эти средства на любые нужды, не отчитываясь об их использовании. Выплату можно оформить на каждого ребенка младше трех лет при наличии средств на сертификате и соблюдении условий.
Если обратиться за пособием в течение шести месяцев после рождения ребенка, выплаты начислят с месяца его рождения. При более позднем обращении деньги начнут приходить с момента подачи заявления. Поддержка предоставляется на год, но не дольше, чем до трехлетия ребенка. По истечении срока можно продлить выплаты, подав новое заявление.
Материнский капитал дает семьям гибкость в выборе помощи: кто-то копит на жилье, а кто-то использует средства для текущих расходов на детей. Оформить выплату можно через Госуслуги, МФЦ или клиентскую службу Отделения СФР по Татарстану.
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