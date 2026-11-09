Новости Татарстана

Пенсионерам Татарстана объяснили, чем индексация отличается от перерасчета

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Управляющий Соцфонда РТ Эдуард Вафин объяснил п...

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Страховые пенсии в Татарстане с начала года выросли на 7,6%, а социальные с 1 апреля — на 6,8%. Однако индексацию не стоит путать с перерасчетом, который проводится по другому принципу. Разницу разъяснил управляющий Отделением Соцфонда России по РТ Эдуард Вафин в интервью «Татар-информу».

Перерасчет носит индивидуальный характер и зависит от заработанных пенсионных коэффициентов, а не от единого для всех процента. При этом учитывается не более трех коэффициентов. Ежегодный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров прошел 1 августа: он отличается тем, что за трудовую деятельность человека уплачиваются взносы, формирующие дополнительные баллы, которые и учитываются за предыдущий год.

После январской индексации средний размер страховой пенсии по старости в республике составил 26 500 рублей — это почти на 2 000 рублей больше, чем в конце прошлого года. Перерасчет Социальный фонд проводит автоматически, обращаться с заявлением не нужно. Таким образом, у работающего пенсионера есть два механизма повышения пенсии: общая индексация и ежегодный августовский перерасчет с учетом трудовой деятельности.

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