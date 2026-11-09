Новости Татарстана

Предприниматель из Тюлячинского района попался на добыче известняка без лицензии

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Предприниматель из Тюлячинского района оштрафов...

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Бизнесмен из Тюлячинского района Татарстана привлечен к административной ответственности за незаконную добычу известняка. Как сообщили в прокуратуре республики, предприниматель работал на месторождении без действующей лицензии.

Карьерную технику обнаружили в августе 2026 года на землях сельскохозяйственного назначения. Выяснилось, что срок лицензии у бизнесмена истек еще в июле, однако он продолжил добычу полезных ископаемых.

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении по статье о пользовании недрами без лицензии. Суд назначил предпринимателю штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее в республике сообщалось о другом деле — бизнесвумен из Елабуги обвинили в мошенничестве на 26 миллионов рублей. По версии следствия, женщина предлагала людям вкладывать деньги в совместные закупки товаров за рубежом с последующей перепродажей на интернет-площадках.

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