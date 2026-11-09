В Татарстане нашли древнее городище с кладом бронзовых изделий

Археологи обнаружили ранее неизвестное городище эпохи раннего железного века в Менделеевском районе Татарстана. Памятник расположен на правом берегу реки Бизякинки возле села Татарский Сарсаз и получил название «Городище Татарский Сарсаз I». Об этом сообщили в комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

По предварительным данным, городище оставило население пьяноборской культуры и датируется II — началом III века н. э. Среди наиболее ценных находок — клад бронзовых изделий, включающий нагрудные пластины, накладки-застежки, бляхи с остатками кожаных ремней и стеклянные бусы. Также археологи нашли фрагменты керамики, наконечники стрел и кости животных.

Материалы археологической разведки уже направили в комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия для постановки памятника на государственную охрану.

Интересно, что в сентябре на том же месте археологи уже находили клад с женскими украшениями и бронзовым нагрудником приблизительно II века до н. э. — начала III века н. э. Тогда совместную экспедицию провели археологи КФУ, ООО «Археология Восточно-Европейской равнины» (Москва) и исследователи из Набережных Челнов. Ученые готовятся к масштабным раскопкам, запланированным на 2027 год.