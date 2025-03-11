Лишат прав сразу на 3 месяца: ГАИ ужесточает правила для водителей этих машин

С 1 марта 2025 года в России вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств.

Основные изменения касаются прекращения регистрации автомобилей после их продажи или угона, а также порядка снятия с учета.

Новые правила после продажи авто

Теперь процедура прекращения регистрации зависит от формы оформления договора купли-продажи. Если документ заверен нотариально, подписан через портал Госуслуг или на основании судебного решения, владелец может сразу же снять автомобиль с учета в ГИБДД или онлайн.

Однако, если договор составлен в простой письменной форме, завершить регистрацию можно только спустя десять дней после продажи, причем исключительно при личном визите в ГИБДД с оригиналами документов.

Регистрация угнанных автомобилей

Владельцы транспортных средств теперь могут прекратить регистрацию автомобилей, находящихся в угоне или розыске. Это избавляет их от необходимости платить транспортный налог, пока автомобиль не будет найден.

В то же время для обычных граждан отменена возможность снятия машины с учета без веских оснований. Такое право остается только у автосалонов и компаний, профессионально занимающихся продажей автомобилей.

Причины ужесточения правил

Как объяснил руководитель подразделения ГИБДД Роман Мишуров, изменения связаны с ранее распространенными схемами уклонения от уплаты транспортного налога и штрафов. Многие водители снимали автомобиль с учета, чтобы не оплачивать санкции за нарушения ПДД.

Штраф за эксплуатацию незарегистрированной машины теперь составляет от 500 до 800 рублей, а повторное нарушение может привести к лишению водительских прав на срок до трех месяцев.

Одним из примеров подобных злоупотреблений стал случай с блогером Эдвардом Билом. В 2021 году он спровоцировал серьезное ДТП в Москве, а расследование показало, что его автомобиль был снят с учета, из-за чего штрафы за нарушения не фиксировались.

Этот инцидент стал одной из причин для пересмотра правил регистрации автомобилей, сообщает rusamara.com.