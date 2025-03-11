Лишат прав сразу на 3 месяца: ГАИ ужесточает правила для водителей этих машин
www.zr.ru
С 1 марта 2025 года в России вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств.
Основные изменения касаются прекращения регистрации автомобилей после их продажи или угона, а также порядка снятия с учета.
Новые правила после продажи авто
Теперь процедура прекращения регистрации зависит от формы оформления договора купли-продажи. Если документ заверен нотариально, подписан через портал Госуслуг или на основании судебного решения, владелец может сразу же снять автомобиль с учета в ГИБДД или онлайн.
Однако, если договор составлен в простой письменной форме, завершить регистрацию можно только спустя десять дней после продажи, причем исключительно при личном визите в ГИБДД с оригиналами документов.
Регистрация угнанных автомобилей
Владельцы транспортных средств теперь могут прекратить регистрацию автомобилей, находящихся в угоне или розыске. Это избавляет их от необходимости платить транспортный налог, пока автомобиль не будет найден.
В то же время для обычных граждан отменена возможность снятия машины с учета без веских оснований. Такое право остается только у автосалонов и компаний, профессионально занимающихся продажей автомобилей.
Причины ужесточения правил
Как объяснил руководитель подразделения ГИБДД Роман Мишуров, изменения связаны с ранее распространенными схемами уклонения от уплаты транспортного налога и штрафов. Многие водители снимали автомобиль с учета, чтобы не оплачивать санкции за нарушения ПДД.
Штраф за эксплуатацию незарегистрированной машины теперь составляет от 500 до 800 рублей, а повторное нарушение может привести к лишению водительских прав на срок до трех месяцев.
Одним из примеров подобных злоупотреблений стал случай с блогером Эдвардом Билом. В 2021 году он спровоцировал серьезное ДТП в Москве, а расследование показало, что его автомобиль был снят с учета, из-за чего штрафы за нарушения не фиксировались.
Этот инцидент стал одной из причин для пересмотра правил регистрации автомобилей, сообщает rusamara.com.
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