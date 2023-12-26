Отменить и точка: в России нашли неожиданный способ помочь малоимущим

Стало известно, что в Российской Федерации хотят отменить один из налогов, но только для определенной категории россиян, сообщили в KONKURENT.RU.

В Совете Федерации РФ на рассмотрении находится новый законопроект, который подразумевает помощь нуждающимся гражданам страны. Авторы документа предлагают отменить налоги, но не для малоимущих россиян, а для торговых сетей, которые продают продукты.

Согласно законопроекту, в нашей стране хотят освободить продуктовые торговые сети от налога на добавленную стоимость, но не все, а только те, которые будут раздавать просроченные продукты нуждающимся гражданам.

В настоящее время торговые сети обязаны уплачивать НДС, равный 20%, и именно поэтому магазины предпочитают выбрасывать товары с истекшим сроком годности, чем кому-то их отдавать.

Также автор инициативы Андрей Кутепов пояснил, что не весь просроченный товар можно будет отдавать малоимущим, а только тот, срок годности которого истек на ⅔ или ¾.