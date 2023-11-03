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«От Газы в Грязи»: депутат Ямпольская высмеяла возвращение Пугачевой

«От Газы в Грязи»: депутат Ямпольская высмеяла возвращение Пугачевой

cinemaplex.ru

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Елена Ямпольская, занимающая пост Главы комитета по культуре Государственной думы РФ, а также депутат политической партии «Единая Россия», осмеяла знаменитую советскую и российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву по причине ее возвращения в Российскую Федерацию.

Парламентарий назвала переезд певицы в Россию фразой «от Газы в Грязи» в своем официальном Telegram-канале.

Напомним, что Алла Пугачева, согласно информации из СМИ, вернулась в РФ 2 ноября текущего года: по одним источникам певица прибыла в столицу России, по другим Пугачева вернулась в свой замок, который находится в Московской области в деревне Грязь, сообщают «Аргументы и Факты».

Ранее осенью 2022 года певица выложила пост, где раскритиковала Специальную военную операцию на Украине, после чего в октябре того же года переехала жить в Израиль, сообщил «Коммерсантъ».

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