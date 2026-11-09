Экспорт авто из Китая идет к ужесточению правил поставок с 2027 года

С начала 2027 года китайские автопроизводители столкнутся с дополнительными требованиями при поставках машин на зарубежные рынки, включая Россию. Для получения разрешения на экспорт компаниям потребуется документально подтвердить возможность технического обслуживания автомобилей и обеспечения покупателей запасными частями. При этом эксперты не ожидают серьёзных трудностей для марок, которые официально работают на российском рынке. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Новые правила начнут действовать 1 января 2027 года. Китайские власти намерены усилить контроль за производителями, отправляющими автомобили за пределы страны, и обеспечить владельцам машин доступ к качественному ремонту.

Одним из ключевых условий станет наличие сети сервисных центров. Для крупных автопроизводителей первой категории предусмотрено требование подтвердить работу не менее 50 пунктов обслуживания за рубежом. Для предприятий других категорий действуют отдельные нормативы.

Компаниям придётся предоставить договоры с ремонтными организациями, разрешительные документы и сведения о техническом оснащении мастерских. Кроме того, власти потребуют подтвердить квалификацию сотрудников, представить фотографии помещений и информацию о поставках необходимых деталей.

Без выполнения установленных условий предприятия не смогут получить разрешение на экспорт автомобилей.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин связывает изменения со стремлением Китая укрепить доверие к собственной автомобильной промышленности.

Эксперт напомнил, что около двадцати лет назад китайские производители уже предпринимали попытки активно выйти на международные рынки. Однако автомобили того периода нередко вызывали нарекания по качеству, что отрицательно сказалось на репутации отрасли.

Теперь китайские власти намерены избежать повторения прежних ошибок. По мнению Шапарина, для успешной конкуренции с зарубежными производителями недостаточно предлагать современные модели. Необходимо также обеспечить покупателей надёжным техническим обслуживанием и доступными комплектующими.

Дополнительное значение для китайских компаний приобретают зарубежные продажи. Согласно приведённым в публикации данным, за январь — сентябрь 2026 года внутренний автомобильный рынок Китая продемонстрировал снижение на 21,7%.

Одновременно китайские марки продолжили расширять присутствие в других странах. В частности, в сентябре их доля на европейском авторынке достигла 15,8%, а продажи, по указанным оценкам, выросли на 75% относительно аналогичного периода прошлого года.

В числе производителей, которые активно развивают международные поставки, эксперты выделяют «Джили» и «Чери».

Генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков считает, что новые требования практически не повлияют на работу китайских марок, имеющих официальные представительства в России.

Такие компании уже располагают дилерскими сетями, сотрудничают с ремонтными организациями и обеспечивают поставки комплектующих. Поэтому дополнительные условия не должны создавать для них существенных препятствий.

Сложнее ситуация может оказаться для производителей, чьи автомобили поступают в Россию без официальной поддержки. Речь прежде всего о некоторых дорогих электрических и гибридных моделях, которые ввозят по схемам параллельного импорта.

Отдельные трудности могут возникнуть и с автомобилями зарубежных марок, которые выпускают на китайских предприятиях. Из-за отсутствия официальных сервисных сетей соответствующих производителей в России оформление экспортных разрешений способно усложниться.

При этом эксперты не ожидают полного прекращения подобных поставок. Участники рынка могут использовать другие предусмотренные законодательством способы ввоза, включая приобретение автомобилей, которые уже получили статус подержанных.

Что касается стоимости машин, Сергей Целиков допускает дальнейшее повышение цен на российском рынке. Однако специалист не связывает возможное подорожание непосредственно с новыми китайскими требованиями.

Таким образом, изменения экспортных правил прежде всего затронут компании, которые не могут подтвердить наличие необходимой сервисной инфраструктуры. Для большинства официально представленных в России китайских автомобильных марок существенных перебоев с поставками эксперты не прогнозируют.

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