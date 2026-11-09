Онкологи назвали кашель, указывающий на рак лёгких

Продолжительный кашель может оказаться одним из признаков серьёзного заболевания, включая рак лёгких. Онкологи предупреждают, что первые симптомы злокачественной опухоли нередко напоминают обычную простуду, из-за чего пациенты откладывают обращение за медицинской помощью. Врачи также рассказали о современных технологиях, которые помогают хирургам обнаруживать небольшие новообразования. Об этом сообщает «Первый Тульский».

В России ежегодно выявляют от 50 до 60 тысяч новых случаев рака лёгких. Заболевание представляет серьёзную опасность, поскольку на начальных этапах может протекать практически без выраженных симптомов. При этом ранняя диагностика значительно расширяет возможности лечения.

Особое внимание специалисты рекомендуют обращать на кашель, который не проходит более трёх недель. Подобный симптом не обязательно указывает на онкологическое заболевание, однако требует выяснения причины.

Помимо затяжного кашля, поводом для обращения к врачу могут стать одышка, затруднённое дыхание, появление крови в мокроте, необъяснимое снижение веса и постоянная слабость. Подобные проявления встречаются и при других заболеваниях дыхательной системы, поэтому установить диагноз может только специалист.

В Тульском областном онкологическом центре врачи применяют специальную технологию, которая помогает точнее определять расположение небольших опухолей перед хирургическим вмешательством.

Речь идёт о маркировании новообразований с помощью миниатюрных металлических конструкций. Медики используют такие приспособления в случаях, когда опухоль находится глубоко в тканях лёгкого и её сложно обнаружить непосредственно во время операции.

Особые трудности возникают при работе с образованиями размером менее двух сантиметров. Хирург не всегда может определить их положение на ощупь, поэтому врачи заранее устанавливают специальный ориентир.

Процедура проходит под местной анестезией. Сначала специалисты проводят компьютерную томографию, чтобы определить точное местоположение образования. Затем с помощью специальной программы выбирают путь для введения иглы, стараясь избежать повреждения крупных сосудов и бронхов.

После этого врач устанавливает возле опухоли небольшой металлический маркер, который помогает найти необходимый участок во время операции. Такой подход позволяет хирургам точнее ориентироваться в тканях и проводить запланированное вмешательство.

Журналистам впервые продемонстрировали эту процедуру в Тульском областном онкологическом центре. Медики показали, как современные методы визуализации помогают подготовиться к удалению небольших новообразований.

Отдельное внимание специалисты уделили профилактике рака лёгких. Для повышения осведомлённости населения в России ежегодно проводят тематическую неделю, во время которой врачи рассказывают о факторах риска и признаках заболевания.

Одной из важных профилактических мер остаётся регулярная диспансеризация. Россиянам в возрасте от 18 до 39 лет рекомендуют проходить её раз в три года, а начиная с 40 лет — ежегодно.

Врачи также напоминают о необходимости своевременно проходить назначенные обследования органов грудной клетки. При этом флюорография не позволяет надёжно исключить рак лёгких, а дополнительные исследования, включая компьютерную томографию, специалист назначает с учётом симптомов и факторов риска.

Главным способом снижения вероятности заболевания онкологи называют отказ от курения. Дополнительно специалисты советуют поддерживать физическую активность, следить за питанием, регулярно проветривать помещения и своевременно обращаться за помощью при заболеваниях дыхательной системы.

Медики подчёркивают, что игнорировать длительный кашель и другие настораживающие симптомы нельзя. Чем раньше врач установит причину ухудшения самочувствия, тем больше возможностей для своевременного лечения.

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