Директора казанской компании отправили в колонию за мошенничество с бизнес-проектом

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор директору компании «Корпорация права» Анвару Айнутдинову. Его признали виновным в мошенничестве при реализации республиканского проекта поддержки предпринимателей «Проверенный бизнес» и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Гособвинение настаивало на более суровом наказании — пяти годах заключения. Сам Айнутдинов и его защита просили оправдать предпринимателя, утверждая, что Фонд поддержки предпринимательства Татарстана и минэкономики республики не имели претензий к работе проекта, а все договоры были исполнены и оплачены. Адвокат Елена Гильмитдинова также ходатайствовала об отмене ареста имущества, однако суд оставил обеспечительные меры в силе. Гражданский иск прокуратуры оставили без рассмотрения, сохранив за потерпевшей стороной право обратиться за взысканием средств в гражданском порядке.

Следствие началось в 2022 году. По версии обвинения, сведения об оказанных консультациях в отчетах для Фонда поддержки предпринимательства не соответствовали действительности, а выделенные средства были похищены. Первоначально ущерб оценивался более чем в 14 млн рублей, однако суд рассматривал только эпизод 2020 года, связанный с работой «Корпорации права». Хищение по этому эпизоду оценили в 7,33 млн рублей. Айнутдинов вину не признал, заявив, что признательные показания дал под давлением силовиков. Представитель фонда, в свою очередь, сообщила суду, что заказчик не получал жалоб на качество консультаций и не выявлял ущерба.

Изначально фигурантом дела был также Сергей Кощеев, занимавшийся разработкой проекта с 2017 года. В 2024 году он ушел в зону СВО, где получил тяжелое ранение и лишился части руки. В марте 2025 года суд прекратил его уголовное преследование в связи с увольнением с военной службы. Рассмотрение дела неоднократно затягивалось: в 2023 году материалы возвращали прокурору, затем дело передали по подсудности в Вахитовский районный суд. Защита Айнутдинова намерена обжаловать приговор.