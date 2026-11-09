Новости Казани

В Казани на Оренбургском тракте ограничили скорость из-за частых ДТП

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
На участке Оренбургского тракта в Казани с 9 но...

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С 9 ноября на участке трассы Р239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном в сторону столицы Татарстана временно снизили максимальную разрешенную скорость до 70 км/ч. Ограничение ввели на отрезке с 11-го по 14-й километр — от разворотной петли у Усад до жилого массива Медгородок-3.

Как сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», причиной стали участившиеся аварии. За 2026 год на этом участке произошло 38 ДТП, в которых пострадали шесть человек, один погиб.

Анализ показал, что одна из главных проблем — резкое снижение скорости при въезде в Казань, где действует лимит 60 км/ч. Водители не всегда успевают вовремя замедлиться, что приводит к опасным ситуациям и попутным столкновениям, отметили в учреждении.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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