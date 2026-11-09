Казанцев предупредили о самой снежной зиме за последние годы

Начальник управления гражданской защиты Казани Сергей Чанкин на деловом понедельнике сообщил, что предстоящая зима 2026–2027 годов может стать одной из самых снежных за последние годы. По прогнозам синоптиков, сезон начнется позже обычного, а устойчивый снежный покров сформируется ближе к концу декабря.

Первый зимний месяц будет теплее климатических показателей: средняя температура ожидается около минус 5 градусов, а осадков выпадет мало. Самым холодным станет январь — в отдельные дни столбики термометров могут опускаться до минус 20–25 градусов при среднемесячной температуре около минус 10 градусов. При этом в январе ожидается на 30% больше осадков, чем обычно.

Февраль обещает быть крайне нестабильным: температура будет резко колебаться от нуля до минус 15 градусов. Из-за таких перепадов казанцам стоит готовиться к гололедице, слякоти, мокрому снегу и снегопадам. Осадков в последний месяц зимы прогнозируется на 50% больше нормы.

«Ожидается, что в январе осадков выпадет на 30 процентов больше нормы, а в феврале — на 50 процентов. Если этот прогноз оправдается, сезон станет одним из самых снежных за последние годы», — отметил Чанкин.

В связи с этим городские службы уже переведены в режим повышенной готовности. Для оперативной уборки улиц утвержден план «Буран». В Казани подготовлены 15 снегоприемных и 8 снегоплавильных пунктов для утилизации снежных масс. Параллельно город готовится и к предстоящему весеннему паводку: специалисты расчистили 38 км русел рек Киндерки, Ноксы и Вертелевки, прочистили сети ливневой канализации и водопропускные трубы. На плотине в поселке Чебакса уровень воды уже снижен до безопасной зимней отметки в 65%. Кроме того, на дренажных насосных станциях завершили капитальный ремонт ключевых узлов и заменили насосное оборудование.