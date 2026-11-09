Новости Казани

Казанцев предупредили о самой снежной зиме за последние годы

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Казанцев предупредили о самой снежной зиме за п...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Начальник управления гражданской защиты Казани Сергей Чанкин на деловом понедельнике сообщил, что предстоящая зима 2026–2027 годов может стать одной из самых снежных за последние годы. По прогнозам синоптиков, сезон начнется позже обычного, а устойчивый снежный покров сформируется ближе к концу декабря.

Первый зимний месяц будет теплее климатических показателей: средняя температура ожидается около минус 5 градусов, а осадков выпадет мало. Самым холодным станет январь — в отдельные дни столбики термометров могут опускаться до минус 20–25 градусов при среднемесячной температуре около минус 10 градусов. При этом в январе ожидается на 30% больше осадков, чем обычно.

Февраль обещает быть крайне нестабильным: температура будет резко колебаться от нуля до минус 15 градусов. Из-за таких перепадов казанцам стоит готовиться к гололедице, слякоти, мокрому снегу и снегопадам. Осадков в последний месяц зимы прогнозируется на 50% больше нормы.

«Ожидается, что в январе осадков выпадет на 30 процентов больше нормы, а в феврале — на 50 процентов. Если этот прогноз оправдается, сезон станет одним из самых снежных за последние годы», — отметил Чанкин.

В связи с этим городские службы уже переведены в режим повышенной готовности. Для оперативной уборки улиц утвержден план «Буран». В Казани подготовлены 15 снегоприемных и 8 снегоплавильных пунктов для утилизации снежных масс. Параллельно город готовится и к предстоящему весеннему паводку: специалисты расчистили 38 км русел рек Киндерки, Ноксы и Вертелевки, прочистили сети ливневой канализации и водопропускные трубы. На плотине в поселке Чебакса уровень воды уже снижен до безопасной зимней отметки в 65%. Кроме того, на дренажных насосных станциях завершили капитальный ремонт ключевых узлов и заменили насосное оборудование.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В РПЦ объяснили, как не стать жертвой ведьм при посещении церкви

Польза

час назад

ВТБ: выдачи ипотеки в России за 10 месяцев выросли на 23%

воняют ли тараканы

Кулинария

17 часов назад

Смешиваю печёную свёклу с апельсином: салат получается ярким без майонеза и сложной заправки

Гид по районам

3 дня назад

Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре: структурные сдвиги на фоне изменений в «Семейной ипотеке»

установка распашных дверей в Краснодаре

Кулинария

15 часов назад

Вместо обычного картофельного пюре готовлю алиго: французский гарнир с сыром тянется длинными нитями

Кулинария

23 часа назад

Калжа — татарская мясная закуска, о которой знают не все: ароматный рулет с чесноком и специями

Гид по районам

22 часа назад

Российские учёные нашли способ защитить мышцы от последствий ишемии

Не у нас

2 часа назад

«Надо с уважением относиться». Солари ответил на заявление игрока «Зенита»

Кулинария

20 часов назад

Лук можно превратить в сладковатую закуску без сахара: секрет в медленном приготовлении на слабом огне
Лайфхаки
20 минут назад

3 пакетика для обуви, которые убирают запах и лишнюю сырость

Простой способ уменьшить запах в обуви: сухие п...

Кулинария

8 минут назад

Испанцы превращают обычный нут в хрустящую закуску: запекают со специями вместо сухариков

Интересное в Казани

2 часа назад

Исправляют даже чужие ошибки: как в Казани возвращают волосы, которые не отличить от естественных

Кулинария

час назад

Забытый десерт из ряженки: замораживаю, отцеживаю — получается нежный крем без выпечки

Не у нас

2 часа назад

Актер Смолев оценил цены на билеты в театр в 100–120 тыс. рублей
В Челнах назначили нового главу управления здра...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Челнах назначили нового главу управления здравоохранения

Не у нас

2 часа назад

Онкологи сняли вопрос о кашле, указывающий на рак лёгких

Кулинария

2 часа назад

Итальянцы запекают виноград с сыром и травами: неожиданная закуска, которую подают с хрустящим хлебом

Не у нас

2 часа назад

РПЦ раскрыла, чем страшен брак с братом мужа сестры
Конфеты со вкусом том яма и мармеладные гайки: ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Конфеты со вкусом том яма и мармеладные гайки: 10 сладостей, которые удивят даже бывалых в Казани