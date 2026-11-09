Актер Смолев оценил цены на билеты в театр в 100–120 тыс. рублей

Российский актер Дмитрий Смолев выразил недовольство высокой стоимостью посещения театральных постановок. Артист считает необоснованными цены на билеты, которые достигают 100–120 тысяч рублей. Свою позицию он озвучил во время открытия четвертого сезона проекта «Театр в кино» и премьеры киноверсии спектакля «Женитьба Бальзаминова». Об этом сообщает NEWS.ru.

Исполнитель главной роли в постановке не поддержал подобную ценовую политику театров. По мнению Смолева, зрители не должны платить столь значительные суммы за возможность посмотреть спектакль.

Комментируя ситуацию, артист с юмором предложил собственную альтернативу дорогостоящему посещению театра. Он пошутил, что способен самостоятельно разыграть весь спектакль у себя дома, устроив представление прямо за кухонным столом.

При этом актер отметил, что для такого домашнего выступления не потребуются десятки тысяч рублей. В шутку он оценил подобное представление максимум в 1200 рублей, противопоставив эту сумму стоимости наиболее дорогих театральных билетов.

Высказывание Смолева прозвучало на фоне продолжающегося обсуждения цен на культурные мероприятия. Вопрос доступности театрального искусства ранее поднимали и другие известные представители творческой среды.

В частности, актер и режиссер Сергей Газаров обращал внимание на сложность определения справедливой стоимости билетов. По его словам, при формировании цен необходимо искать разумное соотношение между финансовыми интересами театра и возможностями зрителей.

Газаров подчеркнул, что не поддерживает крайности в этом вопросе. Он считает неправильным как намеренное занижение стоимости посещения спектаклей, так и чрезмерное повышение цен без достаточных оснований.

Свою точку зрения на ситуацию ранее представил и специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он признал, что стоимость театральных билетов вызывает разногласия среди специалистов и обычных посетителей. При этом Швыдкой отметил, что Московский театр мюзикла старается сохранять доступность своих постановок для широкой аудитории.

По его словам, руководство учреждения придерживается выбранного подхода к формированию стоимости билетов и не намерено отказываться от действующей ценовой политики.

Таким образом, Дмитрий Смолев присоединился к обсуждению доступности театрального искусства, выступив против билетов стоимостью до 120 тысяч рублей. Свою позицию актер выразил в ироничной форме, предложив зрителям значительно более дешевый вариант домашнего представления.

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