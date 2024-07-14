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Осужденный на 9 лет экс-генерал Росгвардии умоляет об отправке на СВО

Интересный поворот в судебном деле принесло заявление Драгомирецкого о желании участвовать в военных операциях на Украине для искупления своей вины

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Был вынесен вердикт генерал-майору Вадиму Драгомирецкому, который ранее занимал должность заместителя командира Центрального округа Росгвардии. Стало известно, что он проведет 9,5 лет в колонии строгого режима. Помимо того, решение суда его лишили воинского звания. Причина такого наказания - коррупционное преступление.

В результате проведенного расследования удалось установить, что генерал-майор брал взятку в размере 19 миллионов рублей. Получил он ее от компании "ДМН-Групп". Ранее она получила государственные контракты на выполнение работ в сфере строительства на сумму в 280 миллионов рублей.

Следствие установило, что подполковник Эльдар Гаджиев, полковник Мамука Кочиев и их знакомый Арон Авнилов активно участвовали в коррупционной схеме. Гаджиев и Кочиев получили значительные суммы в виде откатов, которые передавались через Авнилова, выполнявшего роль посредника. В итоге Кочиев получил приговор к шести годам лишения свободы, в то время как Гаджиев и Авнилов были осуждены соответственно на девять и три года тюремного заключения.


Интересный поворот в судебном деле принесло заявление Драгомирецкого о желании участвовать в военных операциях на Украине для искупления своей вины. Он подал соответствующее ходатайство, которое еще предстоит рассмотреть.

Адвокаты осужденных уже заявили о планах обжаловать приговор, указывая на ошибочность доказательств и некорректность выводов следствия и суда. По словам адвоката Олега Цуканова, обвинения основаны на показаниях, которые не нашли подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Этот случай подчеркивает серьезность борьбы с коррупцией в военных структурах и вызывает широкий резонанс в обществе, освещая не только проблему взяток, но и вопросы верности и ответственности на высших уровнях власти., собщает "Ъ".

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