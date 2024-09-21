"Останетесь без пенсии": Татьяна Голикова озвучила предупреждение для всех россиян предпенсионного возраста

Татьяна Голикова, заместитель председателя Правительства России, обнародовала информацию о значительном увеличении числа активно трудящихся граждан старшего возраста. Это изменение является прямым результатом реформы, которая началась еще 5 лет назад, в 2019 году, и включала в себя изменения пенсионного возраста.

В своем выступлении Голикова также акцентировала внимание на важности создания образовательных инициатив для лиц пожилого возраста. Цель этих программ — обеспечить возможность пожилым гражданам полноценно использовать свой профессиональный и жизненный опыт в трудовой деятельности. Внушительным является и статистический показатель: уровень занятости среди людей в возрасте от 40 до 54 лет составил рекордные 93% по итогам 2023 года.

В рамках пенсионной реформы в России планируется поэтапно увеличить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Несмотря на разнообразие мнений по этому поводу в обществе, изменения уже привели к положительным сдвигам в экономической структуре и повышению профессиональной активности старшего поколения.

Таким образом, последние изменения в пенсионной политике не только формируют новый экономический контекст, но и способствуют более активному включению старшего поколения в трудовую жизнь страны, что важно как для экономики, так и для социального благополучия пожилых граждан.