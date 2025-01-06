Особые мандариновые корки заливаю уксусом — и всю зиму не нарадуюсь своей хитрости: гениальный лайфхак для хозяек

Кожура цитрусовых для домашнего использования

В зимний период, особенно в преддверии Нового года, многие активно употребляют мандарины, оставляя после себя горы кожуры, которая обычно отправляется в мусор. Однако опытные хозяйки знают, что этот «отход» может стать ценным помощником в быту. Автор блога «Новый очаг» раскрывает несколько практичных способов применения мандариновых корок.

Приготовление универсального средства

Чтобы сделать эффективный очищающий раствор, достаточно поместить кожуру в стеклянную ёмкость и залить её 9%-ным уксусом. После настаивания перелейте жидкость в пульверизатор и используйте для уборки.

Как применять очиститель

Распылите раствор на загрязнённые поверхности и протрите их сухой тканью. Это средство отлично справляется с жирными пятнами и сажей, что делает его незаменимым для предпраздничной уборки.

Тоник для кожи

Если залить свежие корки минеральной водой, получится натуральный тоник для лица, который очищает и тонизирует кожу. Храните его в холодильнике для усиления эффекта. Также кожуру можно использовать как ароматизатор, разложив её в шкафах вместо саше.