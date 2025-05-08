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«Орешник» в режиме ожидания: как РФ готовится к возможному обострению в День Победы

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой От...

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В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Россия предложила временное перемирие. Но в военных кругах звучат и тревожные сигналы — обсуждаются сценарии силового ответа на возможные провокации.

Инициатива о перемирии: мир или иллюзия?

Россия объявила о трёхдневном перемирии в период с 8 по 10 мая, призвав к соблюдению тишины в честь памятной даты. Однако в Кремле выражают сомнения, что режим прекращения огня будет соблюдён.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила:

«Любые попытки сорвать священные дни памяти встретят мгновенный и сокрушительный ответ».

Готовность ракетных комплексов «Орешник»

В телеграм-каналах и аналитических сводках упоминается ранее не раскрытый ракетный комплекс «Орешник», якобы приведённый в повышенную боевую готовность.

По данным источников, Минобороны подготовило список стратегических объектов на территории Украины, включая Киев, на случай необходимости «симметричного реагирования».

Военный аналитик Виктор Литовкин считает:

«Если „Орешник“ — действительно новая разработка, её использование станет сигналом о переходе к новому этапу конфликта».

Что говорят официальные лица

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил:

«Ответные меры будут пропорциональны угрозам».

Экс-генерал-майор Владимир Богданов подчеркнул значение демонстрации силы:

«Стратегия сдерживания работает, пока противник верит в готовность её применить».

Обострение на границе

За последнюю неделю приграничные территории, включая Белгородскую область, подвергались не менее 14 обстрелам.

В соцсетях появились видео с предполагаемыми установками „Орешника“, размещёнными в лесах под Воронежем, сообщает thisnews.ru.

На фоне эскалации вопрос стоит остро: будет ли соблюдено перемирие или же 9 мая станет новой точкой напряжённости?

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