«Орешник» в режиме ожидания: как РФ готовится к возможному обострению в День Победы
ВКонтакте
В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Россия предложила временное перемирие. Но в военных кругах звучат и тревожные сигналы — обсуждаются сценарии силового ответа на возможные провокации.
Инициатива о перемирии: мир или иллюзия?
Россия объявила о трёхдневном перемирии в период с 8 по 10 мая, призвав к соблюдению тишины в честь памятной даты. Однако в Кремле выражают сомнения, что режим прекращения огня будет соблюдён.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила:
«Любые попытки сорвать священные дни памяти встретят мгновенный и сокрушительный ответ».
Готовность ракетных комплексов «Орешник»
В телеграм-каналах и аналитических сводках упоминается ранее не раскрытый ракетный комплекс «Орешник», якобы приведённый в повышенную боевую готовность.
По данным источников, Минобороны подготовило список стратегических объектов на территории Украины, включая Киев, на случай необходимости «симметричного реагирования».
Военный аналитик Виктор Литовкин считает:
«Если „Орешник“ — действительно новая разработка, её использование станет сигналом о переходе к новому этапу конфликта».
Что говорят официальные лица
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил:
«Ответные меры будут пропорциональны угрозам».
Экс-генерал-майор Владимир Богданов подчеркнул значение демонстрации силы:
«Стратегия сдерживания работает, пока противник верит в готовность её применить».
Обострение на границе
За последнюю неделю приграничные территории, включая Белгородскую область, подвергались не менее 14 обстрелам.
В соцсетях появились видео с предполагаемыми установками „Орешника“, размещёнными в лесах под Воронежем, сообщает thisnews.ru.
На фоне эскалации вопрос стоит остро: будет ли соблюдено перемирие или же 9 мая станет новой точкой напряжённости?
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец