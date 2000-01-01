Место, где каждая найдет то,
что нужно – от моды и красоты
до здоровья и карьеры
Современной женщине приходится быть многозадачной: следить за собой, строить карьеру, заботиться о семье и находить время для отдыха. Проект «Все для женщин» создан, чтобы упростить этот путь. Мы собрали в одном месте компании, которые помогут вам во всем — от выбора идеального платья и ухода за кожей до поиска надежного врача и карьерного коуча. Теперь нужные услуги, товары и идеи — в одном клике от вас.
Stretch House — это студия растяжки и фитнеса для женщин, где каждая чувствует себя уютно и уверенно. Независимо от вашей цели — улучшить осанку, избавиться от болей в спине, подтянуть тело или обрести уверенность — мы поможем вам ее достичь. Здесь не только тренировки, но и теплое женское комьюнити, а каждые выходные — бесплатные мастер-классы для наших клиенток!

Почему выбирают нас:
  • 5 студий в городе
  • более 25 направлений
  • стильное пространство для комфортных тренировок
  • удобные форматы абонементов, исходя из целей занятий
  • маленькие группы и индивидуальный подход

Первая пробная тренировка со скидкой 70%, всего за 350 рублей
Спартаковская улица, 88Б
Улица Рихарда Зорге, 102
Чистопольская улица, 73
Проспект Победы, 139Ак2
Улица Островского,103
MODFREAK — профессиональная студия пирсинга в Казани

  • 15 лет опыта — мы знаем всё о качественном и безопасном пирсинге.
  • Современное оборудование и стерильность — безопасность и комфорт на первом месте.
  • Пирсинг любой сложности — от классики до эксклюзивных проколов.
  • Индивидуальный подбор украшений — подчеркиваем вашу уникальность.
  • Сопровождение на всех этапах заживления — вы не останетесь без поддержки.

Специальная акция! Запишитесь на пирсинг вместе с подругой и получите 10% скидку на процедуру!
Казань | MODFREAK — пирсинг, которому доверяют!
Казань,
ул. Карла Маркса, 42
BrowRam — это больше, чем салон красоты!
Хотите не просто услугу, а настоящее удовольствие?

В BrowRam мы не просто делаем брови — мы создаем атмосферу заботы, вдохновения и расслабления.
  • Любовь и бережное отношение к себе — главная философия нашего салона.
  • Уют и комфорт — горячий напиток, массаж шеи, спа-уход для рук. Здесь время замедляется, и начинается отдых.
  • Индивидуальный подход — каждая женщина уникальна, и мы подбираем услуги, которые подчеркнут вашу природную красоту.
  • Мастера с золотыми руками — мы работаем с новейшими техниками и трендами, чтобы вы получали только лучшее.

Приходи и погрузись в атмосферу красоты и наслаждения!
Записывайся сегодня и почувствуй нашу заботу. Мы обещаем, что ты уйдешь вдохновленной, сияющей и самой красивой!
BrowRam — место, где ты обретаешь уверенность и гармонию.
Казань, ул. Спартаковская 43
Казань, ул. Меридианная 2
Казань, ул. А. Камалеева 34Б
Baunty SPA Bali — уголок Бали в самом сердце Казани!
Погрузитесь в атмосферу абсолютного релакса: мягкий свет свечей, звуки океана и ароматы экзотических масел перенесут вас на остров гармонии.

  • Настоящий балийский массаж от дипломированных мастеров
  • Комплексные спа-ритуалы для полного обновления
  • Программы для двоих — идеальный вариант для романтического свидания или девичника

Каждый ритуал включает омовение ног, парение в кедровой бочке, расслабляющий массаж, тропический душ и чайную церемонию. Выбирайте свой идеальный отдых и почувствуйте настоящую магию Бали в Baunty SPA Bali!

— 15% на повторное посещение
— 25% для именниников
— Бонусная система
Чистопольская, 88
Студия массажа Аллы Моисеевой — искусство заботы о теле и душе. Ощути гармонию тела и разума с первого сеанса!
В нашей студии более 30 техник массажа и SPA-программ, которые помогают:

  • Справиться с отёчностью и целлюлитом
  • Снять мышечные зажимы и напряжение
  • Запустить процессы омоложения и восстановления
  • Улучшить самочувствие и настроение

Уже после первого визита ты почувствуешь результат! Подарочные сертификаты на любой повод. Обучение массажу у эксперта по омоложению лица Аллы Моисеевой

  • Гостям рады с 9:00 до 20:00
  • Запись онлайн — просто и удобно!

Скидка для именинников 15%
Московская, 70
НАБОР ЖЕНЩИН ОТ 25 ДО 65 ЛЕТ В МОДЕЛЬНУЮ ШКОЛУ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ЖЕНЩИН «ЖЕНЩИНАМЕЧТА» С ЛЮБЫМ РОСТОМ И ФОРМАМИ
  • Если вы чувствуете, что хотите перемен и готовы открыть себя миру, но мешает какой-то блок.
  • Если вы хотите вернуть прежнюю себя, стать женственной и более уверенной в себе
  • Если вы давно мечтали попробовать себя в роли модели, актрисы, блогера

Приходите на занятие в модельную школу для взрослых женщин «ЖЕНЩИНАМЕЧТА». Это интенсивный курс для новичков продолжительностью 3 месяца. Занятия проходят 1 раз в неделю по 3−4 часа в выходные либо будние дни.

ПРОГРАММА КУРСА: Дефиле, фотопозирование, видеопозирование, актерское и ораторское мастерство, стиль и имидж, этикет, визаж и модельные причёски

А также практика в фотостудии для маркетплейсов и стажировку моделью на неделях Моды NevaFashionWeek г. Санкт-Петербург, модельные тесты и внесение в базу лиц агенства.
Казань,
ул. Парижской Комунны, 25/39
RELASH — твоя естественная красота без компромиссов
Качество, комфорт и безопасность — наши главные принципы. Опытные мастера подчеркнут твою природную красоту, создавая аккуратное и стойкое наращивание ресниц или оформление бровей с учетом индивидуальных особенностей.

Почему выбирают нас?
  • Мгновенная запись — удобное планирование без ожиданий.
  • Абсолютная стерильность — только проверенные материалы и инструменты.
  • Без скрытых доплат — эффекты, изгибы и снятие ресниц уже включены.
  • Кэшбэк и бонусы — выгодно и приятно!
  • Прозрачные цены — никаких неожиданных сюрпризов.
  • 7-дневная гарантия — если что-то не так, мы исправим без условий.

Наша миссия — делать каждую девушку счастливее. Почувствуй заботу на каждом этапе!
RELASH — безупречное качество, которому доверяют.

-300₽ для новых клиентов по промокоду PROKAZAN
Казань, ул. Лаврентьева д.11
My Biusty — идеальное бельё для каждой женщины
Сеть салонов нижнего белья с профессиональным брафиттингом — мы помогаем найти идеальную посадку и максимальный комфорт.

Почему выбирают My Biusty?
  • Индивидуальный подбор — учитываем телосложение, форму груди и ваши предпочтения.
  • Широкий размерный ряд — от mini до plus-size, включая нестандартные размеры.
  • Эксклюзивные европейские бренды — качество, проверенное временем.
  • Профессиональные брафиттеры — бесплатная консультация и точные измерения для вашего комфорта.
  • Единственная брафиттинг-студия в Казани — идеальная поддержка и посадка без компромиссов.
  • Не только бельё — у нас есть уютная домашняя одежда и стильная пляжная коллекция.

Мы создаём не просто образ, а уверенность в себе! Запишитесь на консультацию и почувствуйте разницу.

Получите скидку 10% на вашу первую покупку!
г. Казань, ул. Ибрагимова,56;
г. Казань, ул. Карла Маркса,8.