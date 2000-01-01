НАБОР ЖЕНЩИН ОТ 25 ДО 65 ЛЕТ В МОДЕЛЬНУЮ ШКОЛУ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ЖЕНЩИН «ЖЕНЩИНАМЕЧТА» С ЛЮБЫМ РОСТОМ И ФОРМАМИ
- Если вы чувствуете, что хотите перемен и готовы открыть себя миру, но мешает какой-то блок.
- Если вы хотите вернуть прежнюю себя, стать женственной и более уверенной в себе
- Если вы давно мечтали попробовать себя в роли модели, актрисы, блогера
Приходите на занятие в модельную школу для взрослых женщин «ЖЕНЩИНАМЕЧТА».
Это интенсивный курс для новичков продолжительностью 3 месяца. Занятия проходят 1 раз в неделю по 3−4 часа в выходные либо будние дни.ПРОГРАММА КУРСА:
Дефиле, фотопозирование, видеопозирование, актерское и ораторское мастерство, стиль и имидж, этикет, визаж и модельные причёски
А также практика в фотостудии для маркетплейсов и стажировку моделью на неделях Моды NevaFashionWeek г. Санкт-Петербург, модельные тесты и внесение в базу лиц агенства.