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Опять удар по бюджету: власти анонсировали рекордную индексацию ЖКХ

Опять удар по бюджету: власти анонсировали рекордную индексацию ЖКХ

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В России в 2024 году могут значительно вырасти тарифы на газ и свет. На вероятность большого увеличения ЖКУ указывает опубликованный прогноз социально-экономического развития на плановый период 2024 года.

Согласно этому прогнозу, начиная с 1 июля 2024 года, газ подорожает на 11,2%, а электричество — на 8,9%. Эти цифры являются наибольшим увеличением стоимости услуг ЖКХ по сравнению с показателями для 2025 и 2026 годов (8,2% и 3% для газа и 6% и 5% для электроэнергии соответственно).

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