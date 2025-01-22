Они взлетят до небес: эксперт по недвижимости Нарт спрогнозировала рост цен на жилье в 2025 году

В 2025 году рынок недвижимости в России будет характеризоваться умеренным, но стабильным ростом цен.

Такой прогноз дала Ольга Нарт, основательница New&Now Agency, в беседе с «Лентой.ру». Эксперт подробно рассказала о факторах, влияющих на ценообразование, и текущей ситуации на рынке жилья.

Почему цены на жилье продолжают расти?

Согласно оценкам Ольги Нарт, к концу 2025 года цены на недвижимость вырастут примерно на 15%. Основные факторы, влияющие на удорожание жилья, включают:

Себестоимость строительства: рост цен на строительные материалы и оплату труда работников.

Инфляция: экономическая нестабильность способствует увеличению расходов.

Кредитные издержки: застройщики сталкиваются с удорожанием кредитных линий, что отражается на конечной стоимости квартир.

Как изменится спрос на жилье?

Эксперт отметила, что снижение спроса на покупку недвижимости становится все более заметным. Высокие ипотечные ставки делают жилье менее доступным для россиян. Однако это не приведет к значительному снижению цен. Вместо этого покупатели будут выбирать только качественные и проверенные проекты, что задаст новый стандарт для девелоперов.

Вторичный рынок: локальные изменения

На фоне общего роста цен, в некоторых районах Москвы наблюдается противоположная динамика. В частности:

Якиманка: стоимость квадратного метра снизилась на 0,4%, составив 284,3 тысячи рублей.

Тимирязевский район: падение цен составило 3,3%, и стоимость квадратного метра достигла 610,3 тысячи рублей.

Подобные изменения объясняются локальными особенностями спроса и предложения, а также влиянием экономической ситуации в этих районах.

Прогнозы и ключевые тренды 2025 года

Рост цен на новостройки: удорожание строительства будет подталкивать застройщиков к повышению стоимости жилья.

Качество на первом месте: покупатели отдадут предпочтение объектам с надежной репутацией застройщиков и высоким качеством исполнения.

Снижение активности: высокие ипотечные ставки продолжат ограничивать доступность жилья.

Локальные изменения цен: вторичный рынок может демонстрировать снижение стоимости в отдельных районах.

2025 год станет переломным для рынка недвижимости в России. Покупателям придется тщательнее подходить к выбору жилья, а застройщики будут вынуждены адаптироваться к новым условиям. Темпы роста цен останутся умеренными, но на фоне низкой доступности ипотеки это сохранит рынок в напряжении.