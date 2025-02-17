Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«Нужно взорвать 1620 ядерных бомб»: ученые выяснили, как спасти людей от глобального потепления

Ученые предложили взорвать 1620 ядерных бомб для спасения от глобального потепления
описывает предложенный учеными радикальный мето...

yaplakal.com

Подписаться на Дзен.канал

Ученые предложили дерзкий и необычный метод борьбы с глобальным потеплением, предусматривающий использование ядерных взрывов.

По их плану, путем взрыва устройства мощностью в 81 гигатонн на океанском плато Кергелен можно будет стабилизировать климат Земли на долгие годы.

Основные аспекты предложения:

  • Цель: Целью взрыва ядерных бомб является разрушение базальтовых пород, которые в результате будут поглощать углекислый газ из атмосферы, тем самым замедляя процесс глобального потепления.
  • Место взрыва: Для минимизации экологических рисков местом для взрыва выбраны глубокие воды плато Кергелен в Южном океане, что должно предотвратить негативное воздействие на Антарктиду.
  • Эффективность: Ожидается, что взрыв приведет к измельчению около 4 триллионов тонн базальта, что достаточно для нейтрализации всех выбросов углекислого газа за последние 30 лет.
  • Экономическая выгода: Предварительные оценки стоимости проекта составляют около 10 миллиардов долларов, но потенциальная выгода от предотвращения ущерба от глобального потепления может достичь 100 триллионов долларов.

Этот предложенный метод, хоть и кажется экстремальным, основан на расчетах ученых, которые утверждают, что такой подход может спасти миллионы жизней, потенциально угрожаемых последствиями климатических изменений. По прогнозам, глобальное потепление может привести к гибели более 30 миллионов человек к концу текущего века, сообщает lenta-ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

20 часов назад

Татарский язык в школах республики: путь к возрождению или исчезновению?

Интересное в Казани

23 часа назад

Казанцы меняют ресторан на лес: идеальный сценарий романтического вечера в глэмпинге

что такое барьерная защита от клопов

Не у нас

день назад

Илон Маск создал самый умный искусственный интеллект

Новости Казани

день назад

Жители Казани снова начали жаловаться на цыган-попрошаек

фотосессия беременных спб в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В 52 года умер главный бухгалтер «Татнефти» Олег Матвеев

Новости Казани

день назад

В Казани пойман 18-летний студент-каратист из Краснодара за насилие над 7 детьми

Новости Казани

день назад

В 94 года умер Игорь Позняк, заслуженный тренер РСФСР

Новости Казани

23 часа назад

Права пассажиров рейса Стамбул – Казань были нарушены: авиакомпания оштрафована
Новости Казани
день назад

Йо, Казань: рассказываем, как уличная культура впитала в себя татарские традиции

В Казани прошел международный хип-хоп фестиваль...

Новости Татарстана

2 минуты назад

Глава 2 фирм в Татарстане вместо налоговой перевел 125 млн рублей родителям

Интересное в Казани

день назад

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни молодых казанцев

Новости Татарстана

17 минут назад

Хозяйка выкинутых с балкона котов обратилась в полицию Челнов

Новости Татарстана

37 минут назад

Износ сетей водоснабжения в Верхнеуслонском районе Татарстана доходит до 95%
В Казани рабочий упав с высоты на стройке и пог...
Новости Казани
12 минут назад

В Казани рабочий упав с высоты на стройке и погиб: прокуратура начала проверку

Не у нас

47 минут назад

Очевидцы зафиксировали светящееся НЛО у аэропорта в Турции

Не у нас

57 минут назад

Около острова Бимини ученые нашли древнюю подводную дорогу в океане

Новости Казани

час назад

Казанец сделал из квартиры и придомовой территории на Гаврилова свалку
Удалять или не удалять? Казанский хирург расска...
Интересное в Казани
4 дня назад

Удалять или не удалять? Казанский хирург рассказал, когда новообразования на коже опасны