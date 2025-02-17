«Нужно взорвать 1620 ядерных бомб»: ученые выяснили, как спасти людей от глобального потепления

Ученые предложили взорвать 1620 ядерных бомб для спасения от глобального потепления

Ученые предложили дерзкий и необычный метод борьбы с глобальным потеплением, предусматривающий использование ядерных взрывов.

По их плану, путем взрыва устройства мощностью в 81 гигатонн на океанском плато Кергелен можно будет стабилизировать климат Земли на долгие годы.

Основные аспекты предложения:

Цель: Целью взрыва ядерных бомб является разрушение базальтовых пород, которые в результате будут поглощать углекислый газ из атмосферы, тем самым замедляя процесс глобального потепления.

Место взрыва: Для минимизации экологических рисков местом для взрыва выбраны глубокие воды плато Кергелен в Южном океане, что должно предотвратить негативное воздействие на Антарктиду.

Эффективность: Ожидается, что взрыв приведет к измельчению около 4 триллионов тонн базальта, что достаточно для нейтрализации всех выбросов углекислого газа за последние 30 лет.

Экономическая выгода: Предварительные оценки стоимости проекта составляют около 10 миллиардов долларов, но потенциальная выгода от предотвращения ущерба от глобального потепления может достичь 100 триллионов долларов.

Этот предложенный метод, хоть и кажется экстремальным, основан на расчетах ученых, которые утверждают, что такой подход может спасти миллионы жизней, потенциально угрожаемых последствиями климатических изменений. По прогнозам, глобальное потепление может привести к гибели более 30 миллионов человек к концу текущего века, сообщает lenta-ru.