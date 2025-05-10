В Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер

В ближайшие сутки на территории Татарстана прогнозируется ухудшение погодных условий. По данным метеослужбы, начиная с 18:00 10 мая, в регионе ожидаются грозовые дожди, сопровождающиеся порывистым ветром до 17 м/с. Неблагоприятная погода сохранится до 21:00 11 мая.

Спасательные службы призывают жителей соблюдать осторожность и, при возможности, воздержаться от нахождения на улице. Во время сильного ветра особенно опасно приближаться к шатким конструкциям — рекламным щитам, дорожным знакам, деревьям и линиям электропередач.

Особое внимание рекомендуется уделить безопасности детей и пожилых людей — в непогоду им может потребоваться помощь. При наличии подземных переходов лучше использовать их, чтобы снизить риск получения травм от падающих предметов.

В случае возникновения угрозы или чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить по номеру 112. Спасатели находятся в полной готовности к реагированию.