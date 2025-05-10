В Антарктиде изучают капсулу, которая может возродить жизнь на Земле

В Антарктиде подо льдом озера Энигма учёные нашли обширный водоём, в котором обитают микроорганизмы, полностью отрезанные от внешнего мира.

Как сообщается в научной публикации Communications Earth & Environment, результаты георадарного исследования показали, что глубина водной полости составляет не менее 12 метров, однако специалисты считают, что реальная глубина может быть ещё больше.

Климат в этом районе крайне суров: среднегодовая температура достигает –14 °C, а в самые холодные периоды опускается до –40,7 °C. Из-за постоянного промерзания поверхность озера остаётся покрытой льдом круглый год, что создало условия для формирования обособленной экосистемы под ледяной толщей.

В пробах воды были обнаружены микробы, относящиеся к таким таксономическим группам, как Bacteroidota, Actinobacteriota, Pseudomonadota, а также представители примитивного суперфилума Patescibacteria.

По оценкам учёных, в случае глобального исчезновения жизни на поверхности Земли, именно эти устойчивые микроорганизмы могут стать отправной точкой для её возрождения. Несмотря на то, что этот процесс может занять миллионы лет, исследователи не исключают: у природы действительно есть запасной путь эволюции, пишет Кулик.