В начале летнего отдыха на Черном море туристы столкнулись с рядом неожиданных проблем, начиная от переполненных пляжей до не слишком радушного отношения от местных жителей. Непредвиденные трудности встретили путешественников, которых местные назвали "бздыхами" — термином, вызвавшим недовольство и раздражение среди гостей региона.

Ситуация усугубляется экологическим явлением — цветением водорослей в Анапе, Геленджике и Новороссийске, которое придает воде неприглядный зелёный оттенок. Хотя это явление ещё не достигло критической стадии, оно уже портит впечатление отдыхающих.

Тем не менее, благодаря подходящей для купания температуре морской воды, которая остаётся в пределах 24–28 градусов Цельсия, многие посетители продолжают наслаждаться морскими прелестями, несмотря на возникающие неудобства.

Курортный сезон на Черном море может быть омрачен не только альговым цветением, но и другими природными явлениями:

Штормы и высокие волны, особенно распространенные в переходные сезоны, делают купание рискованным и мешают пляжному отдыху. Встречи с медузами, особенно в летний период, могут закончиться болезненными ожогами. Заморы рыбы, вызванные уменьшением содержания кислорода в воде, приводят к неприятным запахам и загрязнению пляжей. Красные приливы и всплески сероводорода из глубин моря также представляют угрозу для здоровья и комфорта отдыхающих.

Эти элементы природы могут значительно повлиять на качество отдыха на побережье Черного моря, так что крайне важно быть к ним готовым, чтобы непредвиденные явления не испортили всего впечатления от путешествия.