Ну очень дорогое кино: стоматолог зашел на порносайт и лишился всех накоплений

Новогодние праздники для стоматолога из Октябрьского, Башкирия, обернулись серьезной финансовой потерей и страхом перед угрозами мошенников.

Желание разнообразить досуг привело к потере всех накоплений после неосторожной регистрации на сайте для взрослых.

Стоматолог, пожелавший остаться анонимным, решил воспользоваться сайтом для взрослых, где потребовалась регистрация. В процессе он предоставил свой телефон и данные банковской карты для небольшого платежа, но доступ к контенту так и не был получен. Вместо этого его личные данные оказались в руках аферистов, которые использовали их для шантажа.

Мошенники звонили ему, представляясь администраторами порносайта, и утверждали, что его действия привели к сбоям в работе крупной порностудии. Они даже привели в пример личные данные его матери, найденные в социальных сетях, чтобы убедить в серьезности своих угроз.

В панике, опасаясь непонятных юридических последствий, стоматолог начал переводить деньги мошенникам, опустошив свои счета и подумывая о кредитах. На помощь пришла его мать, которая вовремя вмешалась и помогла остановить финансовую катастрофу.

Этот инцидент служит серьезным напоминанием о рисках, связанных с использованием интернета для доступа к контенту для взрослых, особенно когда это требует предоставления личных данных. Важно помнить о мерах безопасности и быть крайне осторожным при регистрации на подобных сайтах, сообщает newsbash.ru.