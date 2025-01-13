Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Ну очень дорогое кино: стоматолог зашел на порносайт и лишился всех накоплений

История стоматолога из Башкирии, который потеря...

thestreet.com

Подписаться в Telegram

Новогодние праздники для стоматолога из Октябрьского, Башкирия, обернулись серьезной финансовой потерей и страхом перед угрозами мошенников.

Желание разнообразить досуг привело к потере всех накоплений после неосторожной регистрации на сайте для взрослых.

Стоматолог, пожелавший остаться анонимным, решил воспользоваться сайтом для взрослых, где потребовалась регистрация. В процессе он предоставил свой телефон и данные банковской карты для небольшого платежа, но доступ к контенту так и не был получен. Вместо этого его личные данные оказались в руках аферистов, которые использовали их для шантажа.

Мошенники звонили ему, представляясь администраторами порносайта, и утверждали, что его действия привели к сбоям в работе крупной порностудии. Они даже привели в пример личные данные его матери, найденные в социальных сетях, чтобы убедить в серьезности своих угроз.

В панике, опасаясь непонятных юридических последствий, стоматолог начал переводить деньги мошенникам, опустошив свои счета и подумывая о кредитах. На помощь пришла его мать, которая вовремя вмешалась и помогла остановить финансовую катастрофу.

Этот инцидент служит серьезным напоминанием о рисках, связанных с использованием интернета для доступа к контенту для взрослых, особенно когда это требует предоставления личных данных. Важно помнить о мерах безопасности и быть крайне осторожным при регистрации на подобных сайтах, сообщает newsbash.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин дал указание проверить детали нападения на жительницу Татарстана

Гид по скидкам Казани

день назад

Зимние дни в Казани: топ-идеи для активного отдыха и уютных вечеров

санэпидем обработка квартиры

Новости Татарстана

день назад

Грузовик наехал на мать с дочкой на трассе в Татарстане, женщина умерла

Важное в РТ

3 дня назад

В Татарстане новогодний интернет-трафик вырос на 10%

обучение наращиванию ресниц в краснодаре в Краснодаре

Новости Татарстана

10 часов назад

МЧС: в Татарстане 13 января объявлена угроза атаки БПЛА

Новости Казани

день назад

Вознесенский тракт в Казани теперь нужно оплачивать

Новости Казани

8 часов назад

В Казани 12 января женщину насмерть сбили на пешеходном переходе

Новости Татарстана

день назад

Елка из Нижнекамска достигла финала в конкурсе «Елки России»

Новости Татарстана

день назад

На капитальный ремонт 715 домов в Татарстане потратят более 7 млрд рублей
Новости Казани
3 дня назад

Казанцам объяснили, как оплатить проезд по Вознесенскому тракту

Оплату следует осуществить в течение 5 дней

Новости Казани

10 минут назад

С 15 по 19 января в Казани состоится Кубок РФ по лыжным гонкам

Гид по скидкам Казани

день назад

Подарки, которые запомнятся: новогодние сюрпризы для ваших близких в Казани

Новости Татарстана

20 минут назад

В ГАИ Татарстана прокомментировали смертельное ДТП с тюбингом

Новости Казани

40 минут назад

В Казани у бойца СВО похитили 2 миллиона выплат за ранение
В Казани отреставрируют аварийный участок стен ...
Новости Казани
3 дня назад

В Казани отреставрируют аварийный участок стен Кремля XVI века

Новости Казани

час назад

В Казани отстранили от работы воспитателей, которые забыли ребенка на площадке

Новости Казани

час назад

Рейс Нью-Йорк — Ташкент 13 января экстренно сел в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстанцы с 13 января смогут наблюдать яркую комету
В предпринимательство вовлечён почти каждый чет...
Новости России
4 дня назад

В предпринимательство вовлечён почти каждый четвёртый экономически активный россиянин