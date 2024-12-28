Новые штрафы ГИБДД: что изменится с 1 января 2025 года

С началом 2025 года в России вступают в силу новые правила для нарушителей дорожного движения, предусматривающие ужесточение штрафных санкций.

Эти меры принимаются в рамках борьбы за повышение безопасности дорог и снижение аварийности.

Увеличение штрафов за нарушения

Законопроект, одобренный Госдумой, существенно повышает штрафы за ряд наиболее распространённых и опасных нарушений ПДД. Александр Коротков, эксперт в области транспорта, отмечает, что это первое крупное изменение штрафных ставок за последнее десятилетие.

Примеры новых штрафов включают:

Превышение скорости на 20–40 км/ч теперь будет караться штрафом в размере 750 рублей вместо прежних 500;

Штраф за управление в состоянии алкогольного опьянения увеличивается с 30 000 до 45 000 рублей;

Использование телефона за рулем обойдётся в 5000 рублей.

Изменения в системе скидок на штрафы

С нового года также изменяется система скидок за своевременную оплату штрафов. Если ранее можно было заплатить половину суммы в первые 20 дней, то теперь предоставляется 25%-ная скидка, но срок для оплаты увеличен до 30 дней. Это изменение, по мнению юриста Макса Лоумена, дает больше времени на оплату, хотя и сокращает размер скидки.

Распределение доходов от штрафов

Деньги, собранные от штрафов, будут направлены на улучшение дорожной инфраструктуры, включая установку новых знаков и модернизацию светофоров. По данным Министерства финансов, 25% от общей суммы штрафов будет перераспределено в федеральный бюджет, а остальные 75% останутся в региональных бюджетах.

Мнения экспертов

Эксперты согласны, что хотя увеличение штрафов может сократить количество нарушений, одних только штрафов недостаточно. Галина Андросенко из компании «Передовые Платежные Решения» подчеркивает важность образовательных программ и улучшения инфраструктуры для достижения долгосрочного эффекта.

Эти изменения являются частью более широкой стратегии, направленной на повышение безопасности дорожного движения в России. Их успешность будет зависеть от сочетания санкций, образовательных инициатив и улучшения инфраструктуры, сообщает wellnews.ru.