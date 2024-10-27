Никаких льготных ипотек не дадут: вице-премьер Хуснуллин сделал важное заявление

Марат Хуснуллин, являясь вице-премьером России, заявил, что в ближайшее время в стране намерены приостановить государственные меры стимулирования ипотечного кредитования. Причина такому решению - высокая инфляция. Правительство планирует возобновить поддержку только после того, как экономическая ситуация стабилизируется и инфляция пойдет на убыль.

Текущее Состояние и Планы на Перспективу

В текущих условиях, когда инфляция в строительном секторе достигает 15–20%, эффективность государственных мер поддержки ипотеки сильно снижена. "Мы не сможем поддерживать ипотеку в таких условиях, но следим за динамикой инфляции и готовы предложить новые меры, как только она стабилизируется", — отметил Хуснуллин.

Потенциальные Меры для Поддержки Ипотеки

В перспективе рассматривается возможность улучшения условий по льготной ипотеке и введение механизмов, которые защитят интересы застройщиков при продаже недвижимости в рассрочку. Также обсуждаются предложения по внедрению ссудо-сберегательных касс и оптимизации условий действующих ипотечных программ.

Изменения в Условиях Ипотеки и Ставках

В контексте этих изменений, Сбербанк и ВТБ уже внесли коррективы в условия предоставления ипотечных кредитов. С 22 октября Сбербанк увеличил минимальные ставки по ипотеке и вновь начал выдачу кредитов по семейной ипотеке с повышенным первоначальным взносом. Аналогичные меры принял и ВТБ, увеличив минимальный первый взнос для определенных категорий клиентов.

Влияние Экономической Ситуации на Ипотечное Кредитование

Решения о поддержке ипотеки будут зависеть от изменений в экономической ситуации страны. Пока инфляция остается на высоком уровне, государственная поддержка ипотечного кредитования приостановлена, но планируется ее возобновление с улучшением экономических условий, пишет forbes.ru.