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Ни в коем случае не ешьте эти продукты: диетологи опубликовали важное заявление

Здоровое питание — ключ к долгой и активной жиз...

dia-logika.ru

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Здоровое питание — ключ к долгой и активной жизни, но некоторые продукты могут нести скрытую угрозу, если их употреблять неправильно. Многие продукты, полезные в приготовленном виде, могут оказаться опасными, если их есть сырыми. Вот список продуктов, которые ни в коем случае не следует употреблять без термической обработки.

Стручковая фасоль — хотя она выглядит безобидной, зеленые стручки содержат фазин, токсичное белковое соединение, которое нейтрализуется только после 10 минут варки.

Баклажаны содержат соланин, растительный токсин, который в больших дозах может вызвать головные боли и желудочные расстройства. Этот овощ безопасен только в приготовленном виде.

Картофель, еще один представитель семейства пасленовых, также производит соланин и трудноусвояемый в сыром виде крахмал.

Бузина в сыром виде содержит ядовитый самбугрин, который исчезает только после нагревания ягод до 80 градусов Цельсия.

Грибы часто содержат токсины, которые уничтожаются при приготовлении, за исключением некоторых видов, безопасных для украшения блюд.

Шпинат — молодые листья можно добавлять в салаты, но старые содержат большое количество щавелевой кислоты, опасной при повторном нагревании.

Ревень, хоть и считается овощем, также богат щавелевой кислотой, которая в сыром виде может повредить зубную эмаль.

Яичный желток и другие продукты животного происхождения могут содержать сальмонеллу и другие опасные микроорганизмы, если их употреблять сырыми.

Куриное мясо должно подвергаться тщательной термической обработке из-за высокого риска заражения бактериями.

Лимская фасоль содержит линамарин, который при разложении выделяет цианид, но становится безопасной после 10-20 минут варки.

Красная фасоль содержит лектин, вызывающий заболевания при употреблении всего нескольких сырых бобов. Обязательна длительная варка и смена воды.

Горький миндаль естественно содержит цианид и безопасен только после термообработки.

Молоко и мука должны проходить обработку для уничтожения патогенов — пастеризация молока и предварительная обработка муки уничтожают потенциальные источники инфекции.

Эти знания помогут вам избежать серьезных последствий для здоровья и позволят наслаждаться пищей без опасений. Помните, правильная обработка — ключ к безопасному и здоровому питанию.

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