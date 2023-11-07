Нет мяса, сплошная соя: Роскачество назвало марки колбас, которые не стоит брать даже по акции

Российская система качества - организация, которая отслеживает соблюдение требований качества и безопасности продуктов питания, предлагаемых россиянам отечественными производителями. В случаях выявления нарушений Государственных стандартов эксперты Роскачества объявляют гражданам России наименования торговых марок и названия самих продуктов, которые вредны для употребления.

Одну из последних проверок проходил ряд колбас, производимых в России. Результаты исследования оказались огорчающими: пять отечественных торговых брендов попали в черных список Российской системы качества, так как в составах производимой ими продукции были обнаружены нарушения ГОСТ и фальсификация.

Эксперты Роскачества не рекомендуют покупать и употреблять в пищу колбасы от таких производителей как "Дмитрогорский продукт", "Стародворские колбасы", "Йола агрохолдинг", "Губернская мясная компания" и "Егорьевская": в образцах продуктов от данных компаний были обнаружены содержание антибиотиков, ДНК птиц, натуральных красителей, которые не были указаны на упаковках, сообщили в PRIMPRESS.

Несоответствие состава из маркировок фактическому составу продукта является грубой фальсификацией, другими словами, обманом потребителя, так как все покупатели при выборе колбасы ориентируются по составу на упаковках.