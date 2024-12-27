Неожиданная и очень вкусная замена надоевшего всем Оливье: салат «Киевский» — гости сметут его самым первым со стола
thespruceeats.com
Насыщенные вкусы классического салата «Оливье» могут показаться излишне знакомыми. Предлагаю вас порадовать ваших гостей чем-то новым — салатом «Киевский», который не только оживит ваш праздничный стол, но и станет его яркой звездой.
Этот салат быстро исчезнет со стола благодаря своему уникальному сочетанию ингредиентов и великолепному вкусу.
Необходимые ингредиенты:
- Куриное филе — 300 г
- Шампиньоны — 200 г
- Свежие огурцы — 2 шт.
- Вареные яйца — 3 шт.
- Майонез — 100 г
- Свежая петрушка — для декора
- Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Курица: варите куриное филе до полной готовности, затем дайте остыть и нарежьте мелкими кусочками.
- Грибы: шампиньоны нарежьте тонкими пластинами и обжарьте на сковороде до приобретения золотистого цвета. Не забудьте приправить солью и перцем.
- Яйца и огурцы: отварные яйца нарежьте кубиками. Огурцы тщательно вымойте и также нарежьте кубиками среднего размера.
- Смешивание: в глубокой миске смешайте курицу, обжаренные грибы, яйца и огурцы. Добавьте майонез и перемешайте до однородной консистенции. При необходимости добавьте соль и перец.
- Сервировка: перед подачей украсьте салат измельченной петрушкой, что добавит блюду свежести и яркости.
- Подача: салат «Киевский» идеален как для больших праздников, так и для уютных семейных ужинов. Его изысканный внешний вид и богатый вкус украсят любое застолье. Сервируйте салат в красивой посуде, чтобы подчеркнуть его элегантность и аппетитность.
Этот рецепт обещает не только впечатлить ваших гостей, но и оставить приятные воспоминания о вашем застолье.
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