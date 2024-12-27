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Неожиданная и очень вкусная замена надоевшего всем Оливье: салат «Киевский» — гости сметут его самым первым со стола

Насыщенные вкусы классического салата «Оливье» ...

thespruceeats.com

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Насыщенные вкусы классического салата «Оливье» могут показаться излишне знакомыми. Предлагаю вас порадовать ваших гостей чем-то новым — салатом «Киевский», который не только оживит ваш праздничный стол, но и станет его яркой звездой.

Этот салат быстро исчезнет со стола благодаря своему уникальному сочетанию ингредиентов и великолепному вкусу.

Необходимые ингредиенты:

  • Куриное филе — 300 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Свежие огурцы — 2 шт.
  • Вареные яйца — 3 шт.
  • Майонез — 100 г
  • Свежая петрушка — для декора
  • Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  1. Курица: варите куриное филе до полной готовности, затем дайте остыть и нарежьте мелкими кусочками.
  2. Грибы: шампиньоны нарежьте тонкими пластинами и обжарьте на сковороде до приобретения золотистого цвета. Не забудьте приправить солью и перцем.
  3. Яйца и огурцы: отварные яйца нарежьте кубиками. Огурцы тщательно вымойте и также нарежьте кубиками среднего размера.
  4. Смешивание: в глубокой миске смешайте курицу, обжаренные грибы, яйца и огурцы. Добавьте майонез и перемешайте до однородной консистенции. При необходимости добавьте соль и перец.
  5. Сервировка: перед подачей украсьте салат измельченной петрушкой, что добавит блюду свежести и яркости.
  6. Подача: салат «Киевский» идеален как для больших праздников, так и для уютных семейных ужинов. Его изысканный внешний вид и богатый вкус украсят любое застолье. Сервируйте салат в красивой посуде, чтобы подчеркнуть его элегантность и аппетитность.

Этот рецепт обещает не только впечатлить ваших гостей, но и оставить приятные воспоминания о вашем застолье.

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