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· Алина Алмакаева

Недорогое, но качественное: в Роскачестве назвали марку наилучшего шампанского к новогоднему столу

Недорогое, но качественное: в Роскачестве назвали марку наилучшего шампанского к новогоднему столу

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Исследователи Роскачества недавно представили свой свежий рейтинг шампанского, идеально подходящего для новогодних праздников. При этом, среди обширного выбора бюджетных вариантов, которые предлагаются в супермаркетах, были найдены и вполне достойные образцы, отвечающие среднему ценовому сегменту.

Эксперты решили проанализировать и оценить также отечественные вина, включая игристые, которые зачастую ассоциируются с шампанским и представляют важный символ Нового года.

Рейтинг появился благодаря тесному взимодействию Министерстава сельского хозяйства и Министерства промышленности и торговли. В рамках исследования были изучены и оценены уже известные образцы, исследованные с 2018 года, а также новые марки вин. Общее число проверенных брендов составило 500, приобретенных из различных магазинов, начиная от Калининграда и заканчивая Владивостоком.

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