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Не вздумайте пить эти помои: Роскачество назвал бренды кофе, которые никому не рекомендуется покупать даже по скидке

Роскачество недавно завершило обширное исследов...

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Роскачество недавно завершило обширное исследование, направленное на анализ растворимого кофе, доступного в российских ритейлерах. Целью исследования было выявление брендов, которые соответствуют установленным стандартам качества и безопасности. Изучение включало тщательное тестирование продукции от известных производителей в аккредитованных лабораториях.

Результаты показали, что такие марки, как Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, "Московская кофейня на Пятницкой" и "Черная карта", полностью соответствуют критериям безопасности и качества, за что получили наивысшие рейтинги и рекомендации для потребителей.

Тем не менее, в процессе тестирования выявились продукты, которые не удовлетворили стандарты. Кофе марок Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite попали в число низкокачественных из-за обнаружения в их составе цикория и злаков, что свидетельствует о фальсификации.

В свете этих результатов Роскачество и Роспотребнадзор настоятельно рекомендуют потребителям проявлять осмотрительность при выборе растворимого кофе, отдавая предпочтение проверенным брендам, чтобы избежать покупки продукции с сомнительными добавками.

Это исследование предоставляет ценные сведения для любителей кофе, желающих гарантировать высокое качество своего напитка, и способствует избежанию возможных рисков, связанных с приобретением подделок на рынке.

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