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Не варю свеклу часами — держу только 15 минут: есть одна уловка при варке — выходит вкуснее, сочнее и без запаха на весь дом

На сайте hibiny.ru представлен уникальный спосо...

magmer.ru

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На сайте hibiny.ru представлен уникальный способ, который значительно ускоряет процесс варки свеклы и позволяет избежать длительного запаха в кухне. Этот метод сокращает время приготовления до всего 15 минут.

Начальные шаги приготовления

Перед началом варки следует тщательно очистить свеклу. Удалите тонкий слой кожицы при помощи кухонной губки, стараясь не повреждать внутренности, и оставьте небольшой хвостик, чтобы максимально сохранить влажность внутри.

Как выбрать правильную свеклу

Оптимальным выбором будут свеклы среднего размера, которые известны своей сочностью и скоростью приготовления.

Быстрое варение

  1. Закипятите воду и поместите в неё свеклу.
  2. Держите на высоком огне, оставляя кастрюлю без крышки.
  3. Через две минуты в кипящую воду добавьте кусочек хлеба, который поможет снизить распространение запаха.
  4. Варите 15 минут, после чего быстро снимите кастрюлю с огня.
  5. Немедленно слейте горячую воду и залейте содержимое кастрюли холодной водой на четверть часа.

Этот метод позволяет свекле быстро достичь необходимой консистенции и готовности.

Альтернативный метод: запекание свеклы

Для тех, кто предпочитает запеченные овощи, свеклу можно готовить в духовке. Заверните корнеплод в два или три слоя фольги и поместите на решетку духовки. Выпекайте при температуре около 190 градусов Цельсия в течение одного-полутора часов, в зависимости от размера свеклы. Этот метод позволяет сохранить все натуральные качества свеклы, делая её исключительно вкусной и ароматной.

Таким образом, используя эти методы, можно не только упростить процесс приготовления свеклы, но и сделать его более приятным и менее затратным по времени.

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